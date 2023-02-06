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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحكومة: تكليفات من مدبولي للمتحدثين للوزارات للقيام بمهامهم و التواصل مع الإعلام.. فيديو

قصواء الخلالي و الدكتور
قصواء الخلالي و الدكتور مصطفى مدبولي

عرضت الإعلامية قصواء الخلالي، بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على برنامج «في المساء مع قصواء» بخصوص ملف المتحدثين باسم الوزارات، مؤكدة أن هذا البيان تضمن كل التقدير والاحترام للإعلام.

وقالت "قصواء الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن بيان مجلس الوزراء تضمن إصدار توجيهات مكثفة من رئيس الوزراء والعاملين في ملف المتحدثين في مكتبه، ومن كل المعنيين بإدارة هذا الملف والذين يعملون بتوجيهات رئيس الوزراء للزملاء المتحدثين في الوزارات المختلفة بتكثيف الدور الفترة المقبلة بأن يكون هناك المزيد من العمل.

الإعلام الحكومي

ووجهت الإعلامية قصواء الخلالي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف وسرعة الاستجابة والتقدير، مؤكدة أن ملف الإعلام الحكومي هام لأنه يعبر عن الواقع الحقيقي للدولة والعمل الحقيقي على الأرض.

وأوضحت قصواء الخلالي ، أن ما وراء هذا البيان تشير إلى إجراء تقييم للمتحدثين باسم المؤسسات والوزارات والهيئات التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

قصواء الخلالي الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء المتحدثين باسم الوزارات الإعلام الحكومى الوزارات المؤسسات الاعلام

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