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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تختلف من يوم للآخر وذلك حسب تنبؤات خبراء الفلك، حيث يتابعها المواليد لمعرفة الأحداث والمفاجآت التي تطرأ على مدار اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

حافظ على الموقف الصحيح لمصلحتك، اعتني بأشياءك الثمينة بشكل خاص أثناء السفر حيث توجد فرص للسرقة، حل المشكلات الشخصية من خلال فهم وجهة نظر كل منكما. يمكنك أن تظل نشيطًا في مكان عملك على الرغم من عبء العمل. 

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

اليوم يمكنك بسهولة زيادة رأس المال أو تحصيل الديون المستحقة أو طلب أموال للعمل في مشاريع جديدة، قد يكون العمل مرهقًا ومتعبًا ولكن الأصدقاء سيبقونك في مزاج سعيد، ذكريات رومانسية سوف تشغل يومك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

الأصدقاء سيكونون داعمين، استمتع بصحبة شريكك الرومانسي، قد تنشأ المعارضة من الأشخاص الذين يعملون على مستوى رفيع.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

ستجد أيضًا صعوبة في اتخاذ أي قرار، قلة الثقة تجعلك في حيرة من أمرك، تحتاج إلى التخلص من التوتر ، وإلا فإنه سيؤثر على صحتك الجسدية والعقلية، تجنب اقتراض الأموال لأنها يمكن أن تضعف حالتك الاقتصادية.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

ستصاب بخيبة أمل بسبب الخسارة المالية، تحقق من نفقاتك لحفظ ميزانيتك، قد لا يستمر الوضع الحالي طويلاً. سترى وقتًا أفضل في حياتك مرة أخرى، الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين، تعلم مهارة تجميع الأموال وادخارها واستخدامها بشكل صحيح. 

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

على الرغم من أنك ستواجه بعض التحديات ، إلا أنك ستتغلب عليها، سوف تتعامل مع كل موقف في الحياة المنزلية والمهنية بسهولة تامة، ضع خططًا مستقبلية لأن اليوم مثالي لك. تجنب المواقف المتشائمة، اكتشف فرص الاستثمار الجديدة التي تأتي في طريقك اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

لا يجب أن تسرف في إنفاقك اليوم، قد يتسبب الإفراط في الإنفاق في معاناة مالية في المستقبل، قد يسعى أطفالك إلى مزيد من الاهتمام والرعاية منك، المناقشة والمصالحة هي أفضل الطرق لحل مشاكل الأسرة. 

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة لتحافظ على لياقتك لفترة أطول، قد لا يحب أفراد عائلتك سلوكك غير الرسمي، اليوم ، سيتم حل معظم مشاكلك، إذا كنت ذاهبًا في إجازة لهذا اليوم فلا تقلق بشأن عملك المكتبي. 

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

من المحتمل أن تستعيد المال الذي أقرضته لشخص ما منذ فترة طويلة، ستكون الأنشطة الاجتماعية مفيدة لك ولكن يجب أن تتجنب مشاركة أسرارك مع الآخرين، كل تلك الشكاوى وسوء الفهم في علاقتك ستختفي في هذا اليوم الرائع.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

سيساعدك المال على البقاء واقفا على قدميه خلال الأوقات المظلمة في الحياة، لذلك فكر في الاستثمار وتوفير أموالك من اليوم ، وإلا فقد تحدث مشاكل، حاول ألا تسيء للآخرين وتتكيف مع احتياجات أسرتك، قد تصبح أفضل ليلة في حياتك مع زوجتك اليوم.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

فكر مرتين قبل التحدث. دون أن تدري يمكن لآرائك أن تضر بمشاعر شخص ما، اليوم ستتمكن من كسب المال دون أي مساعدة، سيكون هناك تطور مهم على واجهتك الشخصية - والذي سيجلب الابتهاج لك ولعائلتك بأكملها، حبيبتك ستفتقدك بشدة طوال اليوم، خطط لمفاجأة واجعلها أجمل يوم في حياتك.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

توخى الحذر أثناء الجلوس لتجنب الإصابة، يُنصح بتوخي الحذر حيث من المحتمل أن يحاول شريكك الرومانسي أن يجاملك اليوم. 

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