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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 ابراج بارعين في تحويش الفلوس .. الثور الأبرز

دولارات
دولارات

يشتهر مواليد بعض الأبراج بإدخار المال وإعداد ميزانية جيدة والتعامل مع المصاريف بحكمة بارعة، كما أن للبعض حساب توفير يضع به مبلغ ثابت كل شهر حتى يتمكن من الاستفادة منه في وقت أزمة.

وفي هذا التقرير نستعرض ابراج بارعة في توفير المال والادخار، تعرف عليه السطور التالية.

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برج الثور

تُعرف مواليد برج الثور بأنها خبير في المال ، وهي رائعة للغاية في توفير المال، إنهم مغرمون بالأشياء الفاخرة، لذا فهم يستثمرون أموالهم ويقاومون الرغبة في التبذير في الأشياء غير الضرورية، بمجرد أن يشعروا أن لديهم احتياطيات كافية ، فإنهم يحتفظون بمبلغ صغير من مدخراتهم للوفاء بمتطلباتهم.

برج الحمل

تجذب مواليد برج الحمل الطموحة والعمل الجاد المال والثروة لأنهم يعملون بجد، لكنهم لا ينفقون أرباحهم أبدًا على معدات غير ضرورية، إنهم يبحثون باستمرار عن طرق للاستثمار حتى يتمكنوا من الاحتفاظ برأس مالهم للسنوات القادمة.

برج العذراء

إنهم أفراد أذكياء يريدون عائدًا جيدًا على مدخراتهم ، لذلك يبقون أنفسهم على اطلاع دائم طوال الوقت.

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