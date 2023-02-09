الحبس والغرامة.. عقوبة تقديم الرشوة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الرشوة في القانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من تسول له نفسه ان يقدم رشوة من اجل الحصول علي خدمة ليست من حقه.

عقوبة الرشوة في القانون

نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً .

و يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك .

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .