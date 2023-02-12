عاجل
الصحف الكويتية اليوم| تحذير أممي من تضاعف حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. والاتحاد الأوروبي لـ دمشق: لا تسيسوا موضوع المساعدات.. وتصادم طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس السفير الروسي: السعودية تبحث عن شركاء جدد بعد التهديدات الأمريكية بإعادة تقييم العلاقات سكان منشأة البكاري يطالبون المسئولين بتركيب الإنترلوك بالشوارع وإنشاء وحدة مطافي وسجل مدني لو مصروفك على الأد.. تقدر تشتري أحدث موبايل أندرويد بأقل من 4000 جنيه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يلتقي سكان الحي السكني الثالث R3
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 48.6 مليار جنيه.. صندوق الإسكان يعتمد مشروع موازنة العام المالى 2023/2024

صدى البلد

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2023/2024، بقيمة 48.6 مليار جنيه، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية، ومؤشرات الأداء.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموازنة الجديدة تأتي تعبيرًا عن الرغبة الصادقة في الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والسعي لتقديم المزيد من العمل والجهد، بما يخدم الشرائح المختلفة من المواطنين.

txt

الأمريكان يبحثون عن شقق.. الولايات المتحدة تعاني من أزمة سكن.. ومحاولات لتغطية احتياجات الإسكان في أكبر دول العالم |ماذا يحدث؟

txt

الإسكان: طرح وحدات دار مصر لأول مرة بمحافظات الصعيد

txt

شراكة بين الإسكان والقطاع الخاص.. مدبولي يتفقَّد 3 مراحل بمشروع عاصمة الشمس



واستعرضت مى عبد الحميد، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 619 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 247 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 134 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه تم طرح 16 إعلاناً منذ 1/6/2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 509 آلاف وحدة، وانتقل نحو 2.5 مليون مواطن للإقامة بوحداتهم السكنية الجديدة منذ انطلاق البرنامج، باعتبار متوسط الأسرة نحو 5 أفراد، وهو ما يحقق أهداف التنمية العمرانية.

وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد المستفيدين بالتمويل العقارى حتى الآن، بلغ 485.659 ألف مستفيد، بمبلغ 55.5 مليار جنيه تمويلا عقاريا، و7.98 مليار جنيه دعما نقديا، من خلال 22 بنكاً و8 شركات للتمويل العقارى، وبلغ دعم عائد التمويل العقارى منذ يناير 2019، 3.26 مليار جنيه.

كما استعرضت مى عبد الحميد، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية، 169 ألف جنيه، ومتوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 114 ألف جنيه، ومتوسط قيمة التمويل لثمن الوحدة السكنية 70%، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2270 جنيها، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً، ومتوسط مدة القرض 18 عاماً.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الخاص، بلغت 48.9%، بينما بلغت نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الحكومى 32%، فى حين بلغت نسبة المستفيدين العاملين فى المهن الحرة 20.1%، مضيفة أن مركز الاتصالات بالصندوق، تلقى منذ عام 2015، 11 مليون مكالمة، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 87%، ومتوسط سرعة الرد، دقيقة و43 ثانية، ومتوسط مدة المكالمة، نحو 3 دقائق.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق عددًا من قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتيسير عملية التواصل مع المواطنين، وتخطى عدد المشتركين في صفحة الصندوق على “فيسبوك” 525 ألفا، وبلغ عدد المتابعين أكثر من 564 ألفا، كما تجاوزت عدد المشاهدات على قناة “يوتيوب” 960 ألف مشاهدة، بينما بلغ عدد المشتركين بالقناة أكثر من 40 ألف مشترك.
 

الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية المجتمعات العمرانية محافظات الصعيد دار مصر التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بحاسب على حاجة معملتهاش.. رسالة غير متوقعة لقاتلة والدتها في بورسعيد | مفاجأة مدوية

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

عزة قتلت جوزها.. حرقت الشقة بعدما وضعت له السم في الطعام| قصة جريمة هزت الشرقية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

بعد انتشارها لأول مرة بهذه الطريقة وتحذير الصحة العالمية.. أعراض إنفلونزا الطيور

أثارت دهشة رواد السوشيال ميديا|شاهد.. ظهور بقرة بـ 3 قرون ضخمة |فيديو

سعر رينو ميجان 2023 في مصر| صور

العتامنة تتشح بالسواد.. تشييع جثمان مُعلمة مشطا بحضور طلابها في سوهاج

ازاي يتعمل.. عفاف شعيب تهاجم مسلسل الإمام الشافعى

كان نفسه يشوف ابنه| أسرة محامي كرداسة تحضر جلسة محاكمة القاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جدل ارتداء الحجاب.. مى الشريف في أحدث ظهور لها مع خالتها نورا

رد فعل غريب.. أول منشور لـ جون سينا بعد ظهوره بالملابس النسائية

قفلت التعليقات| شاهد.. ملابس رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا وتتصدر التريند

تؤدي للوفاة.. احذر هذه العلامة على البطاطس

فيديو

يهدد الكوكب خلال أيام.. كويكب ضخم يقترب من مدار الأرض | فيديوجراف

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ