الأمريكان يبحثون عن شقق.. الولايات المتحدة تعاني من أزمة سكن.. ومحاولات لتغطية احتياجات الإسكان في أكبر دول العالم |ماذا يحدث؟

الأمريكان مش لاقيين شقق!! .. عجز بملايين المنازل لتغطية احتياجات الإسكان في أكبر دول العالم

الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة والتنفيذ معركة كبرى

أسر دخلها أكبر من 120 ألف دولار ولا تستطيع شراء شقة غرفتين نوم

عدد من الولايات تتجه لتطبيق مشروع شقق "محدودي الدخل" بنطاق جغرافي محدد لحل الأزمة

يبدوا أنه على الولايات المتحدة الأمريكية التنازل عن تفكير الدول العظمى لحل أزماتها، والتعلم من تجارب الدول النامية لحل أزمة الإسكان، وذلك بقعد تفاقم أزمة العجز الإسكاني داخل الولايات المختلفة، وهو ما أدى إلى الغلو الشديد في أسعار الوحدات السكنية، حتى أصبحت هناك أصوات تنادي بتوفير شقق شبيهة بشقق محدودي الدخل.

ووفقا لما نشرته الصحافة الأمريكية، فإن هناك عجز يصل إلى ملايين المنازل، وذلك لتغطية العجز السكاني، واحتياج الأسر إلى شقق داخل العديد من الولايات الأمريكية، وأن هناك حاجة مائة لتغير ثقافة السكن في المجتمع الأمريكي، وفرض سياسات موحدة داخل كل منطقة، تعمل على حلحلة الأزمة، وتغيير الواقع على الأرض.

تجربة البحث عن شقة بفيرجينيا .. إحباط مجتمعى

تحب تارا سيجل وشريكها، العيش في حي أرلينجتون بولاية فيرجينيا، خارج واشنطن العاصمة، لكنهم يرغبون حقًا في مساحة أكبر من الشقة التي يستأجرونها، والمكونة من غرفتي نوم، لذلك بدأوا مؤخرًا في تصفح أحد مواقع التسويق العقاري بحثًا عن مكان للشراء، وتقول سيجل: "لقد رأينا الكثير من المنازل، ولكن عندما قمنا بفلترة ما يمكننا تحمله، وفق النطاق السعري لدينا ، اختفت جميع المنازل فجأة".

وكانت مفاجأة وقحة، على حد وصف الزوجان، حيث أنهما يحققان دخل أعلى من متوسط دخل الأسرة المحلي، والذي يزيد عن 120 ألف دولار سنويا، وكانوا يعرفون أن المنازل يمكن أن تقترب من مليون دولار، ولكن اتضح أن الشقق المكونة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم باهظة الثمن بشكل مرعب، وتوضح سيجل، البالغة من العمر 35 عامًا والمتعاقدة مع وزارة الخارجية: "لقد كان الأمر محزنًا بالنسبة لي وجعلني أشعر ، فقط ، بالإحباط لمجتمعنا".

تقسيم المناطق إلى مخطط الأسرة الواحدة

وتعد أرلينجتون من بين عدد متزايد من الأماكن التي تناقش وضع حد للشقق الفارهة، وذلك عبر تطبيق قوانين وحدات الأسرة الواحدة والشبيهة بشقق إسكان محدودي الدخل، حيث يكمن الأمل في إنشاء مساكن يستطيع المزيد من الأشخاص مثل سيجل تحمل تكلفتها، لكن تلك التغييرات مازلت مثيرة للجدل، وذلك وفق ما نشرته صحيفة npr الأمريكية.

ولقد قامت ثلاث ولايات هي أوريجون وكاليفورنيا وماين وعدد آخر من المدن بتقسيم الولاية إلى مناطق تصلح لتطبيق هذا البرنامج السكني، حيث يقول خبراء الإسكان، إن هذا هو المفتاح لإنهاء النقص الحاد في المساكن في نهاية المطاف - عجز ملايين المنازل - وهذا العجز هو المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار، وتقنن هذه القوانين الجديدة جميع أنواع المساكن المحظورة لأجيال، بما في ذلك الدوبلكس والمنازل والمباني السكنية الأصغر، ويطلق عليه "الوسط المفقود"، حيث يهدف إلى سد الفجوة بين منازل الأسرة الواحدة والشقق الشاهقة.

الترويج للمشروع عبر المساواة العرقية والمناخ وليس التكلفة

ويبدوا أن السلطات داخل الولايات الساعية لتطبيق تلك الإجراءات لديها خطط إعلامية لحث المواطنين لتأييد تلك الإجراءات بعيدا عن البعد المالي وتكاليف السكن، ومن تلك الأمور التي يتم الترويج للمشروع بها، فكرة المساواة العرقية وجعلها أحد أهداف المشروع، حيث تم استخدام العديد من قوانين تقسيم الأسرة الواحدة لفصل المدن حسب العرق والطبقة، ويمكن أن يساعد السكن الأكثر كثافة في الحد من الاعتماد على السيارات والتنقلات الطويلة التي تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ .

ووفقا للمخطط الترويجي للمشروع، فإن تغييرات تقسيم المناطق تعالج أيضًا عدم توافق ديموجرافي خطير، حيث تُخصص معظم الأراضي السكنية في العديد من المدن للمنازل القائمة بذاتها وساكنيها من عائلة واحدة، والتي نمت داخل الولايات بشكل أكبر من أي وقت مضى، فقد تقلص متوسط حجم الأسرة داخل تلك العائلة، واليوم ما يقرب من ثلثيهم هم فقط شخص أو شخصان .

المعارضة مازالت شديدة وتلك أسابابهم

ويعد الاتجاه لتقسيم المناطق للأسرة الواحدة أمرًا مثيرًا للجدل، ويعارضه العديد من مالكي المنازل، وعلى الرغم من الضغط المتزايد من أجل الإسكان الأكثر كثافة، قد يكون من الصعب تمرير هذه القرارات، ففي الواقع، هناك رد الفعل العنيف بعدد من المناطق، مثل جينزفيل، فلوريدا، وهناك تحرك من مفوضى المدينة مؤخرًا لعكس قرار العام الماضي بإنهاء تقسيم الأسرة الواحدة.

ويخشى العديد من مالكي المنازل الحاليين أن تؤدي الكثافة الإضافية إلى كوابيس وقوف السيارات، وعدد أقل من الأشجار، وإرهاق خدمات المقاطعة، والمزيد من الأسطح غير المنفذة التي يمكن أن تسبب الفيضانات، كما أنهم قلقون من تغيير طابع أحيائهم ، ويفضلون بقاء المباني السكنية في ممرات تجارية كثيفة، وقال أحد هؤلاء المعارضون: "شارعنا لا يستطيع تحمل ذلك ... لا يستطيع الحي التعامل مع ذلك ... النظام المدرسي لا يمكنه التعامل مع ذلك، والبنية التحتية للمدينة لا يمكنها التعامل مع ذلك".

المؤيدون يروجون للمشروع بتلك الأسباب

فيما يقول المؤيدون، مثل عضو مجلس إدارة المقاطعة، كاتي كريستول، إنه من المهم تغيير قواعد تقسيم المناطق التي لطالما استبعدت العائلات الملونة، وهناك قلق بشأن الفجوة المتزايدة بين منازل الأسرة الواحدة بملايين الدولارات والإسكان المدعوم الميسور التكلفة - والأشخاص الذين يتدهورون فيها.

وتتابع كريستول: "نحن نجازف بفقدان مستقبل من الشباب إلى المهنيين في منتصف حياتهم المهنية الذين يريدون جعل أرلينجتون موطنًا دائمًا، وهذا عدد كبير من الناس فأرلينجتون هي الأغلبية المستأجرة وأكبر فئة ديموجرافية لها تتراوح بين 25 و 34 عامًا".

التوجه نحو حلول وسط

بعد يومين من التعليقات العامة المثيرة للجدل ، قام مجلس إدارة أرلينجتون بتقليص الجوانب الرئيسية للخطة التي أصبحت الآن قيد الدراسة النهائية ، في محاولة لاسترضاء المعارضين. خفضت الحد الأقصى لعدد الوحدات التي يمكن للمجلس الموافقة عليها في النهاية من ثمانية إلى ستة، وأضافت خيارًا يقول إن المباني المكونة من خمس إلى ست وحدات لا يمكن تشييدها إلا بالقرب من العبور أو في مواقع أكبر من 12000 قدم مربع، وهذا يعني أنه سيتم فتح العديد من مناطق المقاطعة لمنازل من وحدتين إلى أربع وحدات فقط.

ومن المقرر إجراء تصويت نهائي ، من شأنه أن يحسم تفاصيل السياسة التي ستنفذ في مارس، حيث يحضر مؤيدو ومعارضو خطة مقترحة للقضاء على معظم تقسيم المناطق للأسرة الواحدة في أرلينجتون بولاية فيرجينيا جلسة استماع عامة يوم 21 يناير، وإلى الآن لم تنتج قوانين تقسيم المناطق الجديدة الكثير من المساكن الجديدة حتى الآن.

ارتفاع تكلفة البناء والأرض عائق آخر

عائق آخر أمام تعميم هذا المشروع، وهو ارتفاع تكلفة البناء والأرض، وهو تحد كبير في أماكن مثل كاليفورنيا، ويقول أحد الخبراء، إنه يجعل اقتصاديات المباني المكونة من وحدتين إلى أربع وحدات صعبة، حيث يظن المطورون العقاريون إنهم يجدون ست إلى ثماني وحدات أكثر قابلية للتطبيق من الناحية المالية.

يستشهد هذا الخبير بمناطق بورتلاند، وأوريجون، كنموذج لإجراء تغييرات تتجاوز تقسيم المناطق التي ساعدت المدينة على السماح بالعشرات من المربعات الأربعة، فإنه يأمل في أن تتمكن المدن الأخرى من استخدام هذه الدروس لصياغة السياسات الأكثر فعالية.