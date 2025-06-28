عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: الصهاينة لم يتحملوا الضربات الصاروخية ولذلك تدخلت أمريكا

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني اليوم السبت بإن الصهاينة لم يتحملوا الضربات الصاروخية الإيرانية ولذلك تدخلت أمريكا حسب أرتي الروسية.

وتابع المالكي بإن وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وإيران هش،وهو يمثل توقف مؤقت للحرب،وهو جزء منها مُشيرا بإن طهران مُلتزمة بالاتفاق لكنه يُحذر من قيام تل أبيب باختراق الاتفاق،وتوجيه ضربات مفاجئة إلى طهران لإن الصهاينة ليس لهم عهود أو التزام بالمواثيق.

وحذر الاتحاد الأوروبي بوقت سابق من اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين طهران وتل أبيب الذي نجح الرئيس الأمريكي ترامب في عقده لمحاولة إحلال السلام،ودعا الاتحاد الأوروبي لضرورة التوصل السريع لاتفاق أمريكي إيراني بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لتحقيق التهدئة والسلام بين إسرائيل وإيران.