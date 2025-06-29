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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هذه ليست كرة قدم.. تصريحات غاضبة من مدرب تشيلسي لسوء تنظيم كأس العالم للأندية|تفاصيل

مدرب تشيلسي ينفجر غضباً بسبب سوء تنظيم بطولة كأس العالم في أمريكا..تفاصيل
مدرب تشيلسي ينفجر غضباً بسبب سوء تنظيم بطولة كأس العالم في أمريكا..تفاصيل
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، بعد الفوز برباعية مقابل هدف على بنفيكا البرتغالي، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقال ماريسكا: "هذه نكتة، هذه ليست كرة قدم. أتفهم إيقاف المباريات لسلامة الجميع".

وتابع: "ولكن ربما أمريكا ليست المكان المناسب لإقامة أي مباراة!".

وأضاف: "من غير المنطقي أن يتم إيقاف مباراة كرة قدم لمدة ساعتين".

واختتم: "أنا سعيد بالفوز، ولكن لا أستطيع أن أفهم ما يحدث هنا. عندما يتم إيقاف 7-8 مباريات في بطولة واحدة، فهذا المكان لا يبدو مناسبًا لبطولة كرة قدم".

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

واعتمد ماريسكا على ثلاثي هجومي مكوّن من بيدرو نيتو وكول بالمر ووليام ديلاب، بينما يقود الهجوم في الجانب البرتغالي كل من أنخيل دي ماريا وإيفانجيلوس بافليديس.

تشكيل تشيلسي الرسمي:
روبيرت سانشيز – مارك كوكوريلا – بينوا بادياشيلي – ليفي كولويل – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – روميو لافيا – كول بالمر – وليام ديلاب – بيدرو نيتو.

تشكيل بنفيكا الرسمي:
تروبين – أنطونيو سيلفا – داهل – نيكولاس أوتاميندي – فريدريك أورسينيس – كوكو – بارييرو – جواو لويس – أنخيل دي ماريا – إيفانجيلوس بافليديس – شيلديرب.

ويخوض الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة للتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة البرازيلية المرتقبة بين بالميراس وبوتافوجو.

ماريسكا تشيلسي برباعية بنفيكا إنزو ماريسكا

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