في كلمته أمام الكونجرس.. 5 محاور هامة لبايدن تحدد مستقبل الولايات المتحدة

ألقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمته المنتظرة في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، والتي سيلقي خلالها الضوء على استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمات خلال الفترة القادمة والتعاون بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وفي كلمته، قال الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى العمل مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي"، لافتا إلى أن الديمقراطيون والجمهوريون يعملون معا من أجل أمن أوروبا والعديد من القضايا، كما دعي بايدن الجمهوريين في الكونجرس إلى العمل المشترك.

وأضاف بايدن: "نحن الدولة الوحيدة التي تنهض من كل أزمة أقوى مما كانت عليه"، مشيرا إلى أن الديمقراطية منيعة في الولايات المتحدة ولا تكسر أبدا رغم تعرضها لضربة لكنها ثابتة.

اقتصاد الولايات المتحدة

وعلى جانب آخر، قال بايدن إنه تمت إتاحة 12 مليون وظيفة خلال عامين وهو رقم قياسي لم يحققه أي رئيس للولايات المتحدة خلال 4 سنوات.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة يمكن أن تقود العالم في التصنيع لعقدين كاملين، لافتا إلى أنه أكثر من 300 تشريع منذ توليت منصبي منها ما يتعلق بالاستثمار.

وعن التضخم، أوضح بايدن، أن التضخم وصل إلى أرقامًا قياسية بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة كان يترنح أما الآن فهو يتعافى.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي اقتصاد آخر، متابعا: "سنحرص على أن تبدأ سلسلة الإمدادات في الولايات المتحدة".

كما أشار بايدن خلال حديثة في الكونجرس الأمريكي، أنه تم الاجتماع من أجل توقيع قانون تعزيز الأبحاث بشأن الرقائق الإلكترونية، لافتا إلى أن عدد الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة سيتضاعف.

وبخصوص البنية التحتية، قال، إنه يجب أن تكون الولايات المتحدة في المقدمة في البنية التحتية، مضايفا: "بدأنا للتو في إعادة إعمار الولايات المتحدة بعد التوقيع على قانون البنية التحتية".

وتابع بايدن: "جميع مواد البناء المستخدمة في المشاريع سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة بشكل كامل، ولقد وعدت المواطنين بأن أكون رئيسًا للجميع وسأعمل على تمويل كل المشاريع"، موضحا أنه تم تقديم مشروع قانون لأكبر خطة للبنية التحتية في الولايات المتحدة منذ عقود".

التعاون مع الصين

وعن الصين، قال الرئيس الأمريكي، إنه إذا شكلت الصين تهددًا لسيادة الولايات المتحدة سنتصرف لحماية بلادنا.

كما عبر بايدن عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم، مضيفا: "نحن في أقوى وضع منذ عقود لمنافسة الصين أو أي دولة أخرى".

كما علق بايدن على حالة الاقتصاد الأمريكي قائلا، إن الولايات المتحدة تعمل على بناء اقتصاد قوي وصلب في مواجهة التحديات.

وأضاف : "إدارتي نجحت في تقليل العجز بواقع 1.7 ترليون دولار وهو الرقم الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة".

كما لفت إلى أن قانون خفض التضخم هو أهم استثمار للبلاد وهو من أجل تحسين الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هناك شركات ربحت مئات المليارات ولم تدفع شيئا من الضرائب وهذا ليس عادلا.

معاقبة الشركات الكبرى

وأكد أنه على الشركات الكبرى دفع نصيبها العادل في جهود مكافحة التغير المناخي، موضحا أن هنا بعض الجمهوريين يريدون أخذ الاقتصاد الأميركي كرهينة.

كما أوضح الرئيس الأمريكي، أن أزمة المناخ تعتبر تهديد وجودي للبشرية، وعلينا أن نكون على قدر التحدي من أجل المستقبل.

وعن النفط، قال بايدن: "سنحتاج إلى النفط لعقد مقبل وربما لأكثر من ذلك"، لافتا إلى أن شركات النفط الكبرى حققت أرباحا فاحشة.

وتابع: "لن نرفع الضرائب على الشرائح المتوسطة وعلى الشركات الكبرى أن تدفع حصتها".