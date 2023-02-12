أخبار التكنولوجيا|وصول ميزة رائعة في تطبيق واتساب.. إزاي تمنع ظهور الفيديوهات المسيئة على فيسبوك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار. لذلك يمكن لهواتف شاومي Xiaomi أن تكون بديلا ممتازا ، خاصة إذا كان يتواجد بعرض.

مع استمرار فصل الشتاء يصبح استخدام أجهزة مكيف الهواء “التكييف” قليلاً للغاية، وتتطلب هذه الأجهزة مع الوقت الصيانة والتنظيف بشكل دوري حتي تحافظ على كفاءتها كاملة لأقصي وقت ممكن، إلا أنه يمكنك من خلال “الريموت كونترول” أن تجعل المكيف الخاص بك ينظف نفسه بنفسه.

يسعى الجميع لاقتناء هواتف شركة آبل وسامسونج، ولكن مع ارتفاع الأسعار وأزمة الصرف العالمية يصبح ذلك عائقا في الوقت الحالي، ومع ذلك توجد هواتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدا.

لو مصروفك على الأد.. تقدر تشتري أحدث موبايل أندرويد بأقل من 4000 جنيه

أطلقت شركة Lava الهندية هاتف Lava Blaze 5G في أكتوبر من العام الماضي في الهند. في ذلك الوقت ، كان متوفرًا في ذاكرة وصول عشوائي واحدة بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. واليوم أعلنت العلامة التجارية المحلية الآن عن خيار رام جديد في البلاد.

يعد تطبيق واتساب Whatsapp هو خدمة المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم والتي تضم أكثر من 2 مليون مستخدم نشط كل شهر، وأخيرا قام التطبيق بإحداث ميزة جديدة وهو تثبيت الرسالة.

كشفت أحدث التقارير والتسريبات عن هواتف سامسونج القادمة من الفئة المتوسطة و هم Samsung Galaxy A54 و Galaxy A34 اللذين سيتم إطلاقهم قريبًا.

يبدو أن عالم التقنية بدأ يتأثر مؤخراً بسحر “التحف والأنتيكات” بعد ما انتشرت الكثير من الإعلانات عن أجهزة الكترونية شهيرة مرّ عليها سنوات وتباع من جديد بأسعار جنونية، وكان آخرها أول هاتف آيفون عروض للبيع بمليون جنيه، كذلك نوكيا معشوقة الملايين تقدّم لك فرصة لكسب الكثير من الأموال مقابل بيع هواتفها القديمة المُستعملة.

يمنحنا فيسبوك Facebook الكثير من الطرق للتواصل مع الأصدقاء القدامى، والبقاء على اتصال مع أفراد الأسرة البعيدين.

تعد الهواتف الذكية أكثر الأشياء التي نستخدمها الآن طوال اليوم ويعتبر الشحن من أكثر الأشياء المزعجة إذا لم يستمر شحن هاتفك لفترة طويلة، لذلك توجد أشياء تحافظ على عمر البطارية.

بمناسبة الفلانتين.. عرض على موبايل أوبو Oppo A74 بسعر 5000 جنيه

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.

يمتلك تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta الأمريكية، أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وذلك لأن تطبيق المراسلة الاجتماعية يقدم ميزات متعددة مثل مشاركة الفيديو والحالة والموقع المباشر التي تساعد مستخدميها في العديد من الحالات.