أخبار التكنولوجيا|وصول ميزة رائعة في تطبيق واتساب.. إزاي تمنع ظهور الفيديوهات المسيئة على فيسبوك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
عرض الفلانتين.. خصم 2000 جنيه على وحش شاومي Redmi 10
تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار. لذلك يمكن لهواتف شاومي Xiaomi أن تكون بديلا ممتازا ، خاصة إذا كان يتواجد بعرض.
إزاي تخلي تكييف بيتك ينظف نفسه بالريموت
مع استمرار فصل الشتاء يصبح استخدام أجهزة مكيف الهواء “التكييف” قليلاً للغاية، وتتطلب هذه الأجهزة مع الوقت الصيانة والتنظيف بشكل دوري حتي تحافظ على كفاءتها كاملة لأقصي وقت ممكن، إلا أنه يمكنك من خلال “الريموت كونترول” أن تجعل المكيف الخاص بك ينظف نفسه بنفسه.
للطبقة المتوسطة..أفضل هاتفين من سامسونج بأسعار مناسبة
يسعى الجميع لاقتناء هواتف شركة آبل وسامسونج، ولكن مع ارتفاع الأسعار وأزمة الصرف العالمية يصبح ذلك عائقا في الوقت الحالي، ومع ذلك توجد هواتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدا.
لو مصروفك على الأد.. تقدر تشتري أحدث موبايل أندرويد بأقل من 4000 جنيه
أطلقت شركة Lava الهندية هاتف Lava Blaze 5G في أكتوبر من العام الماضي في الهند. في ذلك الوقت ، كان متوفرًا في ذاكرة وصول عشوائي واحدة بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. واليوم أعلنت العلامة التجارية المحلية الآن عن خيار رام جديد في البلاد.
أخيرا.. وصول ميزة رائعة في واتساب| الطريقة هنا
يعد تطبيق واتساب Whatsapp هو خدمة المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم والتي تضم أكثر من 2 مليون مستخدم نشط كل شهر، وأخيرا قام التطبيق بإحداث ميزة جديدة وهو تثبيت الرسالة.
مناسب جدا.. تسريبات تكشف أسعار هواتف سامسونج القادمة
كشفت أحدث التقارير والتسريبات عن هواتف سامسونج القادمة من الفئة المتوسطة و هم Samsung Galaxy A54 و Galaxy A34 اللذين سيتم إطلاقهم قريبًا.
دوّر في موبايلاتك القديمة.. لو لاقيت نوكيا 3310 سعره 40 ألف جنيه
يبدو أن عالم التقنية بدأ يتأثر مؤخراً بسحر “التحف والأنتيكات” بعد ما انتشرت الكثير من الإعلانات عن أجهزة الكترونية شهيرة مرّ عليها سنوات وتباع من جديد بأسعار جنونية، وكان آخرها أول هاتف آيفون عروض للبيع بمليون جنيه، كذلك نوكيا معشوقة الملايين تقدّم لك فرصة لكسب الكثير من الأموال مقابل بيع هواتفها القديمة المُستعملة.
احمِ أولادك.. إزاي تمنع ظهور الفيديوهات المسيئة على فيسبوك
يمنحنا فيسبوك Facebook الكثير من الطرق للتواصل مع الأصدقاء القدامى، والبقاء على اتصال مع أفراد الأسرة البعيدين.
طريقة سحرية للحفاظ على شحن موبايلك طول اليوم
تعد الهواتف الذكية أكثر الأشياء التي نستخدمها الآن طوال اليوم ويعتبر الشحن من أكثر الأشياء المزعجة إذا لم يستمر شحن هاتفك لفترة طويلة، لذلك توجد أشياء تحافظ على عمر البطارية.
بمناسبة الفلانتين.. عرض على موبايل أوبو Oppo A74 بسعر 5000 جنيه
يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.
واتساب ينقذ شابًا عالقًا في أنقاض زلزال تركيا المدمر
يمتلك تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta الأمريكية، أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وذلك لأن تطبيق المراسلة الاجتماعية يقدم ميزات متعددة مثل مشاركة الفيديو والحالة والموقع المباشر التي تساعد مستخدميها في العديد من الحالات.