أحلى هدية.. أرخص موبايل شاومي في مصر

تحظى العلامة التجارية شاومي Xiaomi على إعجاب العديد من المستخدمين حيث أنها تراعي جميع الفئات من المستخدمين خاصة محدودي الدخل و تطلق هواتف رخيصة لهم.

ومن أفضل هذه الهواتف هي هاتف Xiaomi Redmi 9A حيث يبلغ سعره في السوق المصري حوالي 3400 جنيه مصري ويضم مجموعة من المواصفات المميزة.

مواصفات هاتف شاومي Redmi 9A

يزن هاتف Xiaomi Redmi 9A ما يصل إلى 196 جرام مع سمك 9 مم ويأتي بألوان الأسود الكربون والأزرق السماوي والأخضر.

و يعمل هاتف Xiaomi Redmi 9A بشاشة حجمها 6.53 بوصة نوعها IPS LCD مع درجة سطوع 400 شمعة ودقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 269 لكل بوصة وزجاج حماية Gorilla Glass ونظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12.

و يأتي هاتف Xiaomi Redmi 9A مع معالج ميدياتك MT6762G Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانومتر ، ثماني النواة مع تردد 2 هرتز مع معالج للرسومات الجرافيك PowerVR GE8320، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري microSDXC لتصل إلى 512 جيجابايت.

يقدم هاتف شاومي Redmi 9A كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 قطرها 28 مم مع فلاش ليد وتقنية HDR كما يدعم التصوير بجودة تصل إلى 1080 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية السيلفي فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل و فتحة عدسة واسعة f/2.2 وأيضا تدعم تقنية HDR.

يحتوي هاتف شاومي Redmi 9A بطارية مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.