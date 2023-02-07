لو لقيته هتبقي مليونير.. دور في بيتك على الموبايل ده

هل تخيلت أن سلة هواتفك القديمة قد تجعلك من مليونيراً من أصحاب الملايين بدون أى تعب يذكر؟، الإجابة بالفعل يمكنك تحقيق أكثر من مليون جنيه فى حالة عثورك على هذا الهاتف فى منزلك، إنه هاتف آيفون الأول، الذى ظهر فى عام 2007.

بالعودة لحدث إطلاق أشهر هاتف ذكي فى العالم والذى أحدث ثورة هزت سوق الهواتف الذكية، وكانت أبرز ضحية وقتها، علامة نوكيا العريقة التى كانت فى أنجح اوقاتها/ لكنها لم تتشجع للتطور بشكل أفضل، على عكس آبل وغريمتها الأبرز حالياً سامسونج.

آيفون الجيل الأول

تعود بداية القصة بعد ظهور أكثر من مزاد علني على الإنترنت لبيع الجيل الأول من هاتف آيفون مقابل سعر 50 ألف دولار أمريكي، مايعادل مليون ونصف جنيه مصري للهاتف الواحد، فماذا لو ابتسم لك الحظ وكان فى “كرتونة” هواتفك القديمة هاتف أو اثنين من هذا الموديل.

لكن هناك شرط لبيع الهاتف بهذا السعر الباهظ أن يكون داخل كرتونته “متبرشم" أى غير مفتوح، وهو أمر فى غاية الصعوبة، ولكن يمكنك وضع هاتفك الآيفون من الجيل الأول المستعمل بسعر أقل على مواقع المزادات الشهير LCG Auctions بنسبة 10% من سعر الـ 50 ألف دولار.

آيفون الجيل الأول

بدأت ضربة الحظ مع رسامة “تاتو” تدعي كارن جرين كانت قد حصلت على وظيفة جديدة وتم إعطائها هاتف آيفون من الجيل الأول في عام 2007، ولكن كان بحوذتها 3 هواتف أخري بالفعل، فظلت محتفظة بعلبة الهاتف كما هو مغلف تماماً، ومع متابعتها لمزادات هواتف آيفون قررت منذ 4 أعوام عرضه للبيع وكان السعر 5000 دولار أمريكي، ولكن السعر لم يعجبها.

فظلت رسامة “التاتو” محتفظة بعبوة الهاتف 4 سنوات إضافية وقررت عرضه من خلال منصة مزادات شهيرة، والتي قدرت سعر الهاتف ما بين 30 - 50 ألف دولار أمريكي، والسبب فى ذلك انتشار عاشقي مجمعى الهواتف الأيقونية القديمة بدون استخدام، والتي تحظى بشعبية وقبولا كبيرا لدى العديد من الأثرياء حول العالم.

جدير بالذكر أن هدية الحظ التي حصلت عليها “جرين” في عام 2007 كانت سعة 8 جيجابايت، وللعلم كان هذا الرقم ضخم جدا في ذلك الوقت، ومن المتوقع انتهاء المزايدة على الهاتف بحلول يوم 19 من شهر فبراير الجاري.