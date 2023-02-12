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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الفلانتين.. خصم 35% على وحش شاومي Redmi 10

عرض الفلانتين..خصم
عرض الفلانتين..خصم 35% على وحش شاومي Redmi 10

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار. لذلك يمكن لهواتف شاومي Xiaomi أن تكون بديلا ممتازا ، خاصة إذا كان يتواجد بعرض. 

 

ومن أفضل العروض الحالية هي عرض على هاتف شاومي Redmi 10 على موقع Flipkart الهندي، بقيمة تقرب من 40% ليصل سعره بعد الخصم إلى 9299 روبية هندية (أي ما يعادل حوالي حوالي 3000 جنيه مصري ).

عرض الفلانتين..خصم 35% على وحش شاومي Redmi 10

مواصفات هاتف شاومي Redmi 10

 

يعمل هاتف شاومي Redmi 10 المخصص للأسواق العالمية بواسطة معالج من نوع  Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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كما يتميز هاتف Redmi 10 بشاشة من نوع LCD بقياس 6.7 بوصة بجودة عرض + HD ، مع معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز في الثانية، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3، ويوجد نوتش في أعلى الشاشة يضم الكاميرا الأمامية.

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi 10   كاميرا مزدوجة خلفية تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتصوير السيلفي .

 

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 10 على بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، عبر منفذ USB -C، مع مكبر صوت ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.

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