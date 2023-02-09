يقهر iPhone.. أفضل هاتف Note بـ 4000 جنيه فقط

تعد هواتف آيفون iPhone الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن يوجد عائق وحيد هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار. لذلك يمكن لهواتف شاومي Xiaomi أن تكون بديلا ممتازا ، خاصة سلسلة الـ Note.

ومن أرخص هواتف سلسلة الـ Note من العلامة التجارية الصينية الرائدة شاومي Xiaomi هو هاتف Xiaomi Redmi Note 11 الذي تم إطلاقه في 2022 ويضم مواصفات مميزة في البطارية والكاميرا، وجودة الشاشة العالية، لذلك نستعرض مجموعة من المواصفات المميزة لهاتف شاومي Redmi Note 11 .

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 11، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD.

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 11، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة ، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 700 شمعة في المتر المربع، وزودت شاومي الشاشة بطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3 .

يقدم هاتف شاومي Redmi Note 11، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Redmi Note 11، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر هاتف شاومي Redmi Note 11

يبلغ سعر هاتف شاومي Redmi Note 11 في السوق العالمي مبلغ 153 دولار أي ما يعادل حوالي 4500 جنيه مصري.