احمِ أولادك.. إزاي تمنع ظهور الفيديوهات المسيئة على فيسبوك

يمنحنا فيسبوك Facebook الكثير من الطرق للتواصل مع الأصدقاء القدامى، والبقاء على اتصال مع أفراد الأسرة البعيدين.

ويمكنك العثور على مقاطع فيديو وصفحات لا حصر لها لمشاهدتها، ولكن مع كل ميزة جديدة يتم طرحها يأتي إشعار آخر أو مخاوف تكون مصدر إزعاج مباشرا، من الفيديوهات غير اللائقة على إشعارات الإعلانات المزعجة إلى الذكريات المحرجة.

وإليك كيفية منع ظهور الفيديوهات السيئة في “فيسبوك”، وتخصيص تجربتك على “فيسبوك” لتكون بالطريقة التي تريدها بالضبط.

هناك خمس خطوات لمنع ظهور الفيديوهات السيئة من فيسبوك، ما عليك إلا اتباع التعليمات التالية:

• أولاً: قم بالنقر على القائمة الجانبية يسار الصفحة الرئيسية.

• ثانياً: قم بالدخول على الإعدادات للحساب الخاص بك في “فيس بوك”.

• ثالثاً: بعد الدخول على الإعدادات للحساب الخاص بك في “فيس بوك” قم باختيار التطبيقات من القائمة الجانبية.

• رابعاً: بعد اختيارك التطبيقات app من القائمة الجانبية، ستجد قائمة التطبيقات التي اشتركت بها أو الصفحات التي سجلت “إعجاب” بها.

• خامساً: قم بتحديد التطبيق الذي يعرض مثل هذه الفيديوهات، ثم اضغط على أمر Remove للحذف.

وبعد قيامك بهذه الإجراءات لمنع ظهور الفيديوهات السيئة من “فيسبوك”، لن يتم عرض أي من هذه الفيديوهات غير اللائقة مرة أخرى.

كيفية منع ظهور الفيديوهات السيئة في فيسبوك

إذا كنت تريد كيفية منع ظهور الفيديوهات السيئة في “فيس بوك”، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

• انتقل إلى قسم ”مقاطع الفيديو” في إعدادات “فيسبوك”، وقم بتبديل “تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا” إلى “إيقاف”.

• ستجد إعدادًا مشابهًا في تطبيق “فيسبوك” للهاتف.

• اسحب الإعدادات الخاصة به، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى ترى قسم “الوسائط وجهات الاتصال”.

• انقر على “مقاطع الفيديو والصور” للعثور على خيار إيقاف التشغيل التلقائي.

• الإبلاغ عن محتوى مسيء.

كيفية منع مقاطع الفيديو السيئة من الظهور على “فيسبوك”

بالتمرير عبر ملف الأخبار الخاص بك، هناك بعض مقاطع الفيديو التي لا تريد مشاهدتها، ولكن يتم تشغيلها دون سابق إنذار على أي حال.

لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو العشوائية تلقائيًا في موجز أخبار فيسبوك، انقر فوق زر السهم المنسدل في الزاوية العلوية اليمنى، واختر الإعدادات والخصوصية، ثم الإعداد مرة أخرى.

حدد مقاطع الفيديو في الشريط الجانبي الأيسر (قد تضطر إلى التمرير لأسفل قليلاً)، ثم انقر على القائمة المنسدلة على يمين “تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا” وحدد “إيقاف”.