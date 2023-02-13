عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بثلاثة أنواع من السرطان

مرضى السكر
مرضى السكر

تشير الأبحاث  إلى أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والبنكرياس وبطانة الرحم من 
وعلى وجه الخصوص ، قال الدكتور لينغ إنه يجب التركيز على سرطان الكبد والبنكرياس وسرطان بطانة الرحم في مرضى السكري.

فكر الباحثون في سبب إظهار نتائجهم أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان من عامة الناس.

في هذه الحالة ، يعتقد الباحثون أنه قد يكون بسبب تأثيرات زيادة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة.

علاوة على ذلك ، على الرغم من التقارير الوطنية التي تظهر انخفاضًا في معدل وفيات سرطان الثدي في الفئات العمرية الأصغر ، فإن هذا البحث الجديد يشير إلى خلاف ذلك بالنسبة للشابات المصابات بالسكري.
وخلص الدكتور لينج إلى أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، يجب أن يكون هناك "اكتشاف مبكر للسرطان من خلال تغييرات في برامج الفحص الحالية".

يجب على مرضى السكر الذين يكافحون من أجل التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال طلب الدعم من فريق الرعاية الصحية الخاص بهم.

مرضى السكر سرطان الكبد زيادة السكر في الدم مقاومة الأنسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

موضوعات متعلقة

تكات وأسرار المحلات.. إليك طريقة عمل حمص الشام

نشرة المرأة| احذري استخدام هذا الشامبو ومشروب سريع لنحت قوامك وحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع

ماذا يحدث عند إضافة الحليب إلى القهوة السوداء؟

14 يوم فقط.. رجيم خارق أقوى من أدوية سد الشهية لحرق الدهون

بمكون واحد تخلصي من كل مشاكل البشرة

يصيبك بالسكري .. احذري استخدام هذا الشامبو

مشروب سريع لنحت قوامك وحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع

نشرة المرأة.. هذه الطريقة في المشي دليل على مرض خطير.. رضوى الشربيني تثير الجدل بـ أحدث ظهور.. أعراض 7 سرطانات صامتة يتجاهلها الملايين

ترشيحاتنا

عبد الرحمن خالد: اسم "جبنة" حرمني من اللعب للأهلي والزمالك

الأفخم في السعودية.. رولز رويس وبنتلي على القمة.. أسعار وتفاصيل

بـ 8 مليار دولار حجم صادرات مصر من الغاز في 2022.. تفاصيل

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

مش باكل قبل الرقص بـ 8 ساعات.. دينا تكشف سر رشاقتها

دعاء الليلة الثانية في العشر الأواخر من رجب.. بـ17 كلمة تأتيك البشرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ