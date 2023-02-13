مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بثلاثة أنواع من السرطان

تشير الأبحاث إلى أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والبنكرياس وبطانة الرحم من

وعلى وجه الخصوص ، قال الدكتور لينغ إنه يجب التركيز على سرطان الكبد والبنكرياس وسرطان بطانة الرحم في مرضى السكري.

فكر الباحثون في سبب إظهار نتائجهم أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان من عامة الناس.

في هذه الحالة ، يعتقد الباحثون أنه قد يكون بسبب تأثيرات زيادة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ومقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة.

علاوة على ذلك ، على الرغم من التقارير الوطنية التي تظهر انخفاضًا في معدل وفيات سرطان الثدي في الفئات العمرية الأصغر ، فإن هذا البحث الجديد يشير إلى خلاف ذلك بالنسبة للشابات المصابات بالسكري.

وخلص الدكتور لينج إلى أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، يجب أن يكون هناك "اكتشاف مبكر للسرطان من خلال تغييرات في برامج الفحص الحالية".

يجب على مرضى السكر الذين يكافحون من أجل التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال طلب الدعم من فريق الرعاية الصحية الخاص بهم.