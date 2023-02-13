اخبار التعليم … وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 .. اليوم … بعد زلزال تركيا وسوريا| البحوث الفلكية تزف خبرا مهما للمصريين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غلق باب تقديم الالتماسات على نتيجة علوم بنات عين شمس..اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول علي أن يغلق اليوم الثلاثاء 14 فبراير.

وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 .. اليوم

يفتتح غدا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 بفندق سانت ريجيس الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة .

مسابقة لتوظيف الواقع الافتراضي ودعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية .. تفاصيل

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

موعد انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لإقامة فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ننشر رابط الحصول علي كود دفع المصروفات لطلاب جامعة حلوان

عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية و مصروفات المدن الجامعية وكافة المصروفات الخاصة بخدمات الطلاب بكافة المرحل الدراسية سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبء عليهم .

بعد زلزال تركيا وسوريا| البحوث الفلكية تزف خبر هام للمصرين

وزف الباحث بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، خبر هام وسعيد عن التوابع الزلزالية لزلزال تركيا وسوريا المدمر، حيث أكد أن التوابع قد ققلة بشكل كبير وانها قد قللة من حدتها،