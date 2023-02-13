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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لإقامة فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وينطلق المهرجان يوم الخميس 2023/2/23 بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و اسرة من اجل مصر المركزية.
وقد أكدت الدكتورة شهيره سمير بالتقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

كما أكدت الدكتورة شيرويت الأحمدى أن الفاعليات ستتضمن طابور عرض أعلام و معرض للدول المشاركه ينظمه الطلاب الوافدين وعروض فنية للجاليات المختلفه بالأضافه الى مسابقات ثقافية.

وعدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس اكثر من ١٠ ألاف طالب من ٨٤ جنسية مختلفه.

والجدير بالذكر افتتح الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار سابقاً والسفيرة Sašo Podlesnik سفير سلوفينيا لدى مصر، ووفد جامعة فيليبس ماربورج الألمانية برئاسة الدكتور ألبرت فوس معمل الرقمنة digitization  بكلية الآثار.

ويضم المعمل أحدث جهاز ماسح ضوئي أهدته جامعة فيليبس ماربورج الألمانية لجامعة عين شمس في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، حيث يعد المعمل الأول من نوعه بالجامعات المصرية ويقوم بمسح النسخ النادرة من الكتب.

جامعة عين شمس مهرجان ثقافات الشعوب الدكتور محمود المتيني قطاع العلاقات الدولية إتحاد طلاب Jobs Education

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