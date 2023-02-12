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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على جدول دورة المحكمة التدريبية بكلية حقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لخريجي سنوات 2022 وما قبلها خلال العام الجامعي (2022/2023).

 

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بدء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس وسط تأمين مشدد.. وإقبال طلابي كثيف بعد انقضاء إجازة منتصف العام

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آداب عين شمس تنتهي من استعدادات استقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على طلاب الفرقة الرابعة (انتساب) الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجه إلى إدارة المحكمة التدريبية الدور الثالث مبني (أ) للتسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 13 فبراير 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لخريجي سنوات 2022 وما قبلها خلال الفترة من الأربعاء 15 فبراير وحتي الأربعاء 22 فبراير 2023.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

والجدير بالذكر استقبلت كليات جامعة عين شمس، امس، الموافق 11 فبراير 2023، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، حيث وجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة.

وانتظمت المحاضرات بكليات جامعة عين شمس المختلفة، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022.

وعم الهدوء فى الحرم الجامعى وسط الإجراءات التأمينية والاحترازية المختلفة داخل المدرجات والمعامل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووضعت الجامعة عددا من الضوابط لدخول الطلاب الحرم الجامعى، أهمها أنه لن يسمح بدخول الكليات بدون إثبات الشخصية، ويمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا مع دخول الطلاب بإثبات تلقى لقاح كورونا.

الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس دورة المحكمة التدريبية طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة عين شمس Jobs Education

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