عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023.. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 


يفتتح غدا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 بفندق سانت ريجيس الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة .


ويتم افتتاح ايضا مؤتمر "اليوم القومي للقمح"، والمؤتمر الثاني لجامعة الطفل: "علماء المستقبل"، بالاضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستستمر علي مدار يومي 13 و14 فبراير 2023، بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

txt

في هذه الحالة يشعر الإنسان بالزلزال.. علوم البحار توضح 

txt

بسبب الإساءة للرسول.. جامعة سيناء تقرر إحالة طالبة لتحقيق عاجل

txt

تدريس مقرر سماحة الأديان في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. تفاصيل

txt

لخلق أجيال جديدة واعية| خطة «التعليم العالي» لمواجهة الأفكار الهادمة لدى الطلاب.. و«الأعلى للجامعات» يعلن تطبيق منهج سماحة الأديان بداية من الترم الثاني

txt

التعليم العالي: تعاون علمي بين جامعتي العلمين الدولية ولويفيل الأمريكية

txt

لرفع درجة الوعي.. مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات يتضمن جزءًا حول قضايا المناخ

txt

وزير التعليم العالي:"فولبرايت" برنامج رائد للتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة

txt

احصل على فرصة لمنحة تعليمية في الصين.. تفاصيل

txt

ختام فعاليات جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث.. صور

txt

القومي للبحوث يعلن توصيات المدرسة الشتوية الخامسة للأطياف

وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 11 جناحًا متخصصًا وهم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلي، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم، كما يشتمل المعرض علي 15 فعالية علي مدار اليومين ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

اشتكالي.. ميدو يكشف تفاصيل حديثه مع فيتوريا

عبد الرحمن خالد: اسم "جبنة" حرمني من اللعب للأهلي والزمالك

الأفخم في السعودية.. رولز رويس وبنتلي على القمة.. أسعار وتفاصيل

بـ 8 مليار دولار حجم صادرات مصر من الغاز في 2022.. تفاصيل

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

مش باكل قبل الرقص بـ 8 ساعات.. دينا تكشف سر رشاقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ