وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023.. اليوم



يفتتح غدا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 بفندق سانت ريجيس الماسة – العاصمة الإدارية الجديدة .



ويتم افتتاح ايضا مؤتمر "اليوم القومي للقمح"، والمؤتمر الثاني لجامعة الطفل: "علماء المستقبل"، بالاضافة إلى العديد من الفعاليات التي ستستمر علي مدار يومي 13 و14 فبراير 2023، بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والوزيرة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وسيضم المعرض هذا العام أكثر من 11 جناحًا متخصصًا وهم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلي، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم، كما يشتمل المعرض علي 15 فعالية علي مدار اليومين ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات.