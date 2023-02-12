القومي للبحوث يعلن توصيات المدرسة الشتوية الخامسة للأطياف

عقد المركز القومي للبحوث في الفترة من 5 الي 9 فبراير 2023، المدرسة الشتوية الخامسة للاطياف، والتي تمت هذا العام تحت رعاية الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث وبرئاسة الدكتور مدحت احمد ابراهيم عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق.

وصرح الدكتور مدحت ابراهيم رئيس المدرسة، بأن الفعاليات هذا العام تمت علي جزئين الأول تم فيه استعراض أساسيات الأطياف والنمذجة الجزيئية وتم التركيز علي تطبيقات الليزر في علوم الأطياف، واستعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بتقنيه اطياف الرامان المرتبطة بالمكيروسكوب المتمحور.

وأضاف أن هذا الجزء تم بتعاون بين متخصصين من جامعتي القاهره وعين شمس، بالإضافة إلي المركز القومي للبحوث والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن خارج مصر عن طريق تطبيق الزووم شارك متخصصين من الاتحاد الروسي ومن المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون وتطبيقاته في الشرق الأوسط بالأردن.

وأوضح أنه وفي الجزء الثاني من المدرسة تم تقسيم المشاركين الي ثمانيه مجموعات علي راس كل مجموعه احد الاساتذة المتخصصين في علوم الاطياف والنمذجة الجزيئية، وتم هذا الجزء باستخدام الاجهزة المتاحه في وحده النمذجة الجزيئية والاطياف بقسم الطيف بالمركز القومي للبحوث .

وتابع : " تم في كل مجموعه الاتفاق علي مشكلة بحثية يتم حلها باستخدام النمذجة الجزيئية والتقنيات الطيفية . وبناء علي المشكلات التي قام شباب الباحثين بدارستها تناولت المجموعات تطبيقات النمذجة لابتكار مواد مقاومه للتاآكل بالاضافة الي ابتكار مواد ذكية لازالة الملوثات العضوية ومواد نانومترية تعمل كمستشعرات حيوية واخري تعمل كمواد لتخزين الطاقة.

وتابع: وقامت مجموعة أخري بدراسة كيفية إزالة التلوث بزيت البترول من البيئية المائية بالإضافة الي تطبيقات في مجالات الفيزياء الحيوية وعلوم البوليمرات، وتم التدريب علي كيفية اجراء الحسابات ثم التدريب علي استخلاص وربط النتائج معا كما سيتم لبعض المجموعات التاكيد علي الحسابات التي قاموت بها باعداد عدد من التجارب المطلوبة مستقبلا وذلك كجزء مكمل لما تم في المدرسة".

وفي نهايه المدرسة وجه الحضور الشكر الي اداره المركز القومي للبحوث علي دعم المدرسة وتم الاتفاق علي عدد من التوصيات التي نذكرها علي النحو التالي:

- اقترح المشاركين ان يكون هناك قاعدة بيانات للمتخصصين في مجال الاطياف والنمذجة الجزيئية باعتبارهما من العلوم المهمه للعديد من التخصصات والمجالات



- ضرورة تعظيم الاستفاده من اجهزة الكمبيوتر العملاقة "السوبر كمبيوتر" لانجاز الحسابات بصورة اسرع وعلي انظمه جزيئية اكبر

- اقترح عدد من المشاركين ان تقوم وحدة النمذجة الجزيئية والاطياف بالمركز القومي للبحوث بتكثيف ورش العمل لوجود عدد كبير من المهتمين بربط النمذجة الجزيئية مع الاطياف

- هناك عدد من شباب الباحثين من خارج القاهره ومن المهم ان تكون المدرسة دورية بحيث يتم تنظيها خارج القاهره كي يستفيد اكبر عدد من شباب الباحثين بهذا النوع من الانشطة

- اقترح الباحثين من المركز القومي للبحوث ضرورة ان تكون برامج النمذجة جزيئية المتاحة ذات رخصة متعددة حتي يتمكن اكبر عدد من الباحثين من المركز القومي للبحوث من استخدامها

- اقترح عدد من المشاركين ان تقوم وحدة النمذجة الجزيئية والاطياف بالمركز القومي للبحوث بتقديم منح لشباب الباحثين في مجال النمذجة الجزيئية خصوصا في تطبيقات المواد الذكية وكذلك التنبؤ بتاثيرات التغيرات المناخية علي البيئة.

- ان تتم مدرسة العام القادم قبل او بعد اجازة منتصف العام الدراسيه

- عرضت جمعيه بناء للتنمية المستدامه استضافة المدرسة الشتوية السادسة للاطياف