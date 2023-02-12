مع عودة الطلاب للجامعات.. موعد انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

انطلق أمس السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

بدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية لبعض المواقع والمشروعات الجديدة بجامعة السويس، على هامش افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة، برفقة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وفي بداية الجولة، تفقد الوزير مبنى كلية الهندسة واستمع سيادته إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية عن مختلف المعامل والورش بها مثل معامل التبريد والتكييف ومعمل الانتقال الحراري والديناميكا الحرارية وكذلك ورشة اللحام المتطورة وماكينات CNC الحديثة، بالإضافة لتفقد معامل الخرسانة والطرق وميكانيكا التربة والأساسات، ومعامل قسم الهندسة الكهربية.

كما تفقد الوزير معمل ميكانيكا الموائع ومعمل الري والهيدروليكا الذي يحتوي على أكبر مجرى مائي مفتوح في معامل الجامعات المصرية والمُزود بأحدث تكنولوجيا للتحكم في القناة بالريموت كنترول ومُحاكاة الواقع للدفع بالطلاب والباحثين للحصول على أفضل النتائج، وملحق به معمل قياسات المياه الجوفية في التربة وقياس معدل الأمطار ومعدل تسربها في التربة.