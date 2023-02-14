لن تفقدي وزنك إذا لم تتخلي عن هذه الأطعمة

إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة. لهذا عليك أن تمارس الرياضة والأهم من ذلك أن تهتم بشكل خاص بنظامك الغذائي قد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات لفقدان الوزن بطريقة صحية. هذا هو السبب في أن معظم الناس يستسلمون في الوسط.





هناك بعض الأشخاص الذين عملوا بجد وخسروا الوزن. إذا قابلت هؤلاء الأشخاص ، فستعرف إلى أي مدى اعتنوا بالنظام الغذائي بعيدًا عن النشاط البدني أثناء فقدان الوزن. غالبًا ما يُلاحظ أن الكثير من يتعرقون كثيرًا لفقدان الوزن ولكنهم لا يعتنون بنظامهم الغذائي.

حذر موقع هيلثي من تناول هذه الأطعمة للأشخاص الذي يبحثون عن نظام غذائي لفقدان الوزن.



بطاطا مقلية للوجبات السريعة



يحب الجميع البطاطس المقلية ، سواء أكانوا أطفالًا أم بالغين. وفقًا لتقرير صادر عن NCBI ، يجب على أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن عدم مشاهدته. لا تحتوي على ألياف وهي غنية بالملح. هذه مصنوعة من الزيت ، مما يزيد من كمية السعرات الحرارية في جسمك.

المشروبات الغازية والطاقة



تحتوي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر. لا تحتوي على أي نوع من العناصر الغذائية. يمكن لهذه المشروبات المحملة بالسعرات الحرارية أن ترفع نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى أن المشروبات التي تحتوي على السعرات الحرارية لا تقتل شهيتك ولا يزال دماغك يشير إلى أنك بحاجة إلى تناول الطعام.

عناصر المخابز



جميع أنواع الشوكولاتة والمحشوة بالمربى والكريمة والمغلفة بالسكر والمعجنات والكعك والكعك غنية بالسكر والملح والدقيق والدهون المشبعة. كل هذه الأشياء يمكن أن تسبب التهابات ، والتي يمكن أن تزيد من الوزن الذي لديك بالفعل.

اللحوم المصنعة





اللحوم مثل لحم الخنزير والنقانق ولحم الخنزير المقدد مليئة بالدهون المشبعة التي تسد الشرايين وتسبب التهابًا في الجسم. هذا يمكن أن يجعل من الصعب فقدان الوزن. تحتوي هذه اللحوم أيضًا بشكل شائع على النترات ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي ، مما يؤدي إلى مزيد من الالتهابات في الجسم.