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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سرطان العين.. يبدأ بعد الولادة ويتوغل إلى الدماغ والعظام

يبدأ السرطان بعد
يبدأ السرطان بعد الولادة يعطي عرضًا واحدًا قبل أنتشاره إلى ا

ما هو هذا السرطان المميت للعين؟ يُطلق على سرطان العين الأكثر شيوعًا الذي ينشأ من شبكية العين عند الأطفال الورم الأرومي الشبكي قالت الدكتورة سيما داس ك إن حوالي طفل واحد من بين كل 15000-18000 ولادة يتأثر بهذا السرطان إذا كان أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة مصابًا أو كان مصابًا بسرطان العين ، فإن خطر ولادة طفل مصاب بالورم الأرومي الشبكي يزيد بنسبة 50٪.

بشكل عام ، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم أكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان. ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر المرض أحيانًا على الأطفال الأكبر سنًا أيضًا.

يمكن أن ينتشر الورم الأرومي الشبكي إلى الدماغ والعظام
 

وبحسب ما نشره موقع هيلثي يعد سرطان العين هذا نادرًا عند الأطفال ، والذي يبدأ عادةً كورم صغير في شبكية العين وينمو في الحجم بسرعة كبيرة. إذا لم يتم الاعتناء به في الوقت المناسب ، يمكن أن يحدث تلف للعين والرؤية.

في المراحل المبكرة ، يقتصر الورم على العين ويمكن إزالته بالكامل لإنقاذ العين وحياة الطفل. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن ينتشر الورم خارج العين وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ والعظام والغدد الليمفاوية وما إلى ذلك ، ويمكن أن يكون قاتلاً .

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أحد الأعراض الرئيسية للورم الأرومي الشبكي

عادة ما تكون البقعة البيضاء أو التوهج في العين هو أول علامة على هذا السرطان. في بعض الأحيان يمكن رؤية هذه البقعة البيضاء في الصور. في المراحل المبكرة ، يمكن أن يكون هذا السرطان بدون أعراض باستثناء هذا التوهج الأبيض ، لذلك يجب على الآباء أو مقدمي الرعاية الاتصال على الفور بأخصائي العيون أو خبير سرطان العيون. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أن يكون التحديق في العين أو انخفاض الرؤية أيضًا علامة مبكرة على هذا السرطان.

أي اختبار يظهر؟

عادة بفحص سرطان العين عن طريق التخدير. يتم فحص العيون بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية. يتم تقييم المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي أولاً من قبل طبيب أورام الأطفال.

على الرغم من أن المراحل المتقدمة من السرطان تتطلب أحيانًا الجراحة ، إلا أن العلاجات المتقدمة مثل العلاج الكيميائي داخل الوريد والمعالجة الكثبية للبلاك موجودة أيضًا.

 

علاج الورم الأرومي الشبكي


من الممكن الشفاء التام من هذا السرطان في الوقت المناسب. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يكون هذا السرطان قاتلاً مثل أي سرطان آخر. في المراحل المبكرة ، يتم علاج هذا السرطان عادةً بالليزر والعلاج الكيميائي ، مما ينقذ حياة وعين ورؤية معظم المرضى .

تتطلب المراحل المتقدمة علاجًا أكثر خطورة مثل الجراحة. لسوء الحظ ، قد تتطلب الجراحة لإزالة هذا السرطان أيضًا إزالة العين ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

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