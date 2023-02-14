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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتوا عايزين ايه.. أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب احتفالية حتشبسوت

أحمد موسى
أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على منتقدي احتفالية معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر، والتي نظمتها إحدى الشركات الموسيقية والغنائية الشهيرة حول العالم، بحضور أكثر من 2000 سائح وضيف من دول أوروبا.

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«تسويق الثقافية»: حفل معبد حتشبسوت يرفع إشغال الفنادق لـ100%


وقال أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد» اليوم الثلاثاء، إن الإعلام الدولي يتحدث بإيجابية عن احترافية احتفالية الأقصر، متابعا: "ناس عجيبة وغريبة، ومش عايزين الناس تسترزق، والسياحة في الأقصر انتعشت نتيجة الاحتفالية، ناس فيهم أفكار سلفية إخوانية في دماغهم".

 

الإشغال في فنادق الأقصر وأسوان 100% بسبب الاحتفالية


وأضاف أحمد موسى، أن المنتقدين ناس لا تعلم شيء عن الأقصر وأهالي الأقصر، الذين يعانون معاناة طويلة، بسبب توقف حركة السياحة، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في فنادق الأقصر وأسوان 100% بسبب الاحتفالية.


وتابع أن الإعلام الدولي يتحدث عن الاحتفالية العالمية في معبد حتشبسوت بالأقصر، مستدركا أن إحدى الدول طلبت تنظيم الاحتفالية على أرضها، لكن الشركة المنظمة اختارت مصر لإقامة الاحتفال العالمي.

 

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