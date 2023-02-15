ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ظروف صعبة اضطرتها لذلك

قررت ألمانيا زيادة إنفاقها الدفاعي بما يصل إلى نحو 10 مليارات يورو العام المقبل، 2024، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج.

10.7 مليار دولار

قالت بلومبيرج، إن الظروف الدولية الصعبة، جعلت ألمانيا، تستعد لزيادة ميزانيتها الدفاعية بما يصل إلى 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار) العام المقبل.

وذكرت بلومبيرج، إن الهدف من ذلك، المساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق الإضافية، في ظل المستجدات الدولية.

يأتي ذلك، فيما دعت أوكرانيا حلفاءها إلى زيادة سرعة تسليمها أسلحة قوية، خلال اجتماع لوزراء دفاع الناتو لليوم الثاني، اليوم الأربعاء.

وحث رئيس الحلف ينس ستولتنبرج الدول الغربية على زيادة الإمدادات العسكرية إلى كييف.

و قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة سيناقش في اجتماع الناتو لكن ذلك ليس محط تركيز في الوقت الحالي، وأعرب نظيره البريطاني بن والاس عن مشاعر مماثلة.

ياتي ذلك، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجنود الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في منطقة لوجانسك، ذاكرة أن قواتها اخترقت منطقتين محصنتين للدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية.

