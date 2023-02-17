حقيقة خطوبة رضوي الشربيني على الفيس بوك.. صور

تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حالة الدعابة التى تقوم بها مع رواد صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بإعلان خطوبتها.



سبب تصدر رضوى الشربيني التريند

وتصدرت الإعلامية رضوي الشربيني التريند بعد قيام عدد كبير من جمهورها بالإشارة له على صفحتها الشخصية، وإعلان خطوبتها على سبيل الدعابة، وهو ما أعجب رضوي واستجابت لهذه الطلبات وعلقت عليها قائلة: محدش عزمنى على خطوبتى ليه، الخطوبة رقم 1762.

رضوى الشربيني تتفاعل مع جمهورها

ويبدو أن الإعلامية رضوي الشربيني أعجبت بمداعبة الجمهور وقررت التعامل معها والتعليق على كل خبر خطوبة يتم الإشارة لها فيه، بالتعليقات الساخرة والتى وصلت إلى جمهورها فى العديد من البلدان العربية مثل السودان ولبنان والأردن.





رضوي الشربيني تغلق التعليقات

تصدّرت الإعلامية رضوي الشربيني تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد إطلالاتها المثيرة للجدل علي الانستجرام.

حيث شاركت رضوى الشربيني متابعيها صورة لها من داخل الاستوديو ببرنامجها “هي وبس” بملابس غريبة ومثيرة للجدل .

وظهرت رضوي مرتدية بنطلون جلد أسود لامع مع سويت شيرت بأكمام جينز وقصير من الخضر

وارتدت حذاءً رياضيا باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات.

واعتمدت رضوى الشربيني في إطلالتها، على تسريحة شعر كيرلس بخصلات شعر مموجه كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا بألوان متناسقة مع لون بشرتها، الذي أبرز جمال ملامحها.

وكتبت علي الصورة cool w kda وأغلقت رضوى التعليقات علي الصورة في حين أن باقي الصور تتلقي رضوى التعليقات عليها وقد حازت الصورة علي 150 ألف لايك .