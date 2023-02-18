عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد ومنال سلامة بعزاء والد إيناس كامل|صور وفيديو

حسن الرداد
حسن الرداد

حرص كل من الفنان حسن الرداد، والفنانة منال سلامة، على تقديم واجب العزاء للفنانة إيناس كامل، بعد وفاة والدها.

أستقبلت الفنانة إيناس كامل، الحضور لعزاء والدها اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، والذي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي.

لمشاهدة الفيديو من داخل العزاء: اضغط هنا

 

وفاة والد إيناس كامل


أعلنت الفنانة دينا فؤاد ، عن وفاة والد الفنانة إيناس كامل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشيع جثمان والد الفنانة إيناس كامل؛  من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر.

وكتبت دينا فؤاد في منشور لها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والد أختي وعشرة عمري إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمة والفاتحة”.

اخر أعمال إيناس كامل

يذكر أن آخر أعمال إيناس كامل مسلسل الأصلي بطولة كل من، منال سلامة،، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبدالخالق، عزوز عادل، وغيرهم.

و"الأصلي" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن. وتدور أحداثه حول شخصية "فاطمة الأصلي" التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

6E83ED30-4B7F-47D8-9372-3B7339B187D1
6E83ED30-4B7F-47D8-9372-3B7339B187D1
7CDA7F5A-A877-4B3C-AFE2-2BFA7352C0B6
7CDA7F5A-A877-4B3C-AFE2-2BFA7352C0B6
0A20F21F-2A4A-49E0-98AE-22450BBDEEB7
0A20F21F-2A4A-49E0-98AE-22450BBDEEB7
653A19D3-3406-4558-BB70-A5947CA7431E
653A19D3-3406-4558-BB70-A5947CA7431E
893C4873-8C70-4D12-8C41-ECDDDA79FB78
893C4873-8C70-4D12-8C41-ECDDDA79FB78
حسن الرداد منال سلامة إيناس كامل والد الفنانة إيناس كامل جلا هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

خالد حماد ضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

سامية الطرابلسي تعود للكوميديا بعملين في رمضان 2023

أحمد أمين يقدم سيرة أحمد خالد توفيق في كتاب صوتي .. غداً

منة جلال تعلن موعد ومكان عزاء والدها

انفلونسر بـ السوشيال ميديا.. ثراء جبيل تكشف تفاصيل دورها في أسيل| خاص

هنتقابل قريب.. تامر حسني يشيد بموهبة مطرب قدم أغانيه بالطريقة الشعبي

أخبار الفن| رسالة هجوم من ياسمين عز بسبب شائعة.. نقل فنان شهير للمستشفى تعرض لجلطة دماغية .. انتقادات لاذعة لـ ابنة رانيا فريد شوقي ..ما القصة؟

برومو جديد لفيلم John Wick: Chapter 4 .. شاهد

ترشيحاتنا

حرف واحد في القرآن يرد على المشككين في رحلة الإسراء.. تعرف عليه

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لا يعادي أحدا ونحتاج توافق الجميع

هلع في باريس|رجل يتخلص من حياته وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية.. شاهد

أحمد موسى : لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ضخمة

عكس التوقعات .. انخفاض متتالٍ فى أسعار الذهب | وعيار 21 خيالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها المحار .. أطعمة خارقة لحماية الجسم من الزكام

بعد عملية تكميم معدة .. أحدث ظهور لـ محمد فؤاد | شاهد

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

فيديو

فيديو تمثيلي كاذب|القبض على تيك توكرشهير بعد بثه مقطعاً مرعباً من مشرحة حلوان

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ