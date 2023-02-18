حسن الرداد ومنال سلامة بعزاء والد إيناس كامل|صور وفيديو

حرص كل من الفنان حسن الرداد، والفنانة منال سلامة، على تقديم واجب العزاء للفنانة إيناس كامل، بعد وفاة والدها.

أستقبلت الفنانة إيناس كامل، الحضور لعزاء والدها اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، والذي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي.

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وفاة والد إيناس كامل



أعلنت الفنانة دينا فؤاد ، عن وفاة والد الفنانة إيناس كامل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشيع جثمان والد الفنانة إيناس كامل؛ من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر.

وكتبت دينا فؤاد في منشور لها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والد أختي وعشرة عمري إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمة والفاتحة”.

اخر أعمال إيناس كامل

يذكر أن آخر أعمال إيناس كامل مسلسل الأصلي بطولة كل من، منال سلامة،، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبدالخالق، عزوز عادل، وغيرهم.

و"الأصلي" فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن. وتدور أحداثه حول شخصية "فاطمة الأصلي" التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

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