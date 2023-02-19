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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إطلاقها صاروخا باليستيا.. بيان عاجل من كوريا الشمالية للولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونج-15 في اليوم السابق في "تدريبات إطلاق مفاجئة" أكدت خلالها استعدادها "لهجوم مضاد متحرك وقوي" ضد قوات معادية.‏

‏وأطلقت‏‏ كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بعيد المدى في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان بعد ظهر يوم السبت بعد أن حذرت من رد قوي على التدريبات العسكرية القادمة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.‏

‏وقالت بيونج يانج، إن تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المفاجئة هي دليل فعلي على الجهود المستمرة للقوة النووية الاستراتيجية لكوريا الشمالية لتحويل قدرتها على الهجوم النووي المضاد القاتل على القوات المعادية إلى قدرة لا تقاوم.

‏وفي بيان منفصل يوم الأحد انتقدت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الولايات المتحدة لمحاولتها تحويل مجلس الأمن الدولي إلى ما وصفته بأنه أداة لسياستها العدائية الشنيعة تجاه بيونج يانج.‏

وقالت: "أحذر من أننا سنراقب كل حركة للعدو ونتخذ ردا مماثلا وقويا للغاية وساحقا ضد كل تحركاته المعادية لنا".‏

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‏وجاء الاختبار الصاروخي يوم السبت، وهو أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ الأول من يناير، بعد ‏‏أن هددت‏‏ بيونج يانج يوم الجمعة برد "قوي ومستمر بشكل غير مسبوق" في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية سنوية كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.‏

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الولايات المتحدة بيونج يانج مجلس الأمن الدولي

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