بمشاركة 1800 من القادة.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات

انطلقت فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في مركز أدنوك للأعمال بالإمارات، اليوم الأحد، وذلك بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية في المنطقة والعالم.

واعلنت وزارة الدفاع الاماراتية، أن تلك الفاعلية تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتستقطب نسخة هذا العام من الفاعلية ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.

ومن المقرر أن ينعقد في المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية.

ويناقش المؤتمر من خلال 17 متحدثاً حول العالم، الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة.