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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب وسط تركيا

زلزال جديد يضرب وسط
زلزال جديد يضرب وسط تركيا

وسط موجة من الزلازل والهزات الأرضية؛ ضرب زلزال وسط تركيا، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، منذ قليل.

كما أعلن مرصد الزلازل اليوم السبت، عن زلزال بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر، ضرب روسيا، في مدينة  بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، كامتشاتكا.

يذكر أن يوم 6 فبراير، شهد وقوع زلزالان مدمران بقوة 7.6 و7.8 درجة على مقياس ريختر، في كل من سوريا وجنوب تركيا، أسفر عن مقتل الآلاف، وأصبح هناك الآلاف من الناس بلا مأوى.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزار، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بداية الشهر الجاري، زاد إلى 40642 شخصا.

أما في سوريا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يقارب 5800 ضحية.

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