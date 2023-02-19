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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية ترد على التلاعب بـ أسعار السلع في "أهلا رمضان"

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

كشف عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، حقيقة ما أُثير عن تغيير بعض التجار أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان، التي تقوم محافظة الجيزة بافتتاحها؛ لخدمة المواطنين.

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معارض أهلا رمضان.. طلب عاجل من أحمد موسى لمحافظ الجيزة

وقال ناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن هناك متابعة صباحية ومسائية للتأكد من بيع السلع بمعرض أهلا رمضان بنفس الأسعار المُحدّدة، مؤكدًا أن كل مكان يوجد به سلبيات، وهناك مواطنين اشتروا الكثير من السلع بغرض تخزينها.

وأضاف المسؤول بالغرف التجارية، مساء اليوم الأحد، أنه يمكن للمواطن الحصول على 5 كيلو و10 كيلو من أي سلعة في معارض أهلا رمضان؛ إنما لا يمكنه الحصول على 20 كيلو بغرض التخزين، موجهًا الشكر لوزير التموين لتوريدهم السلع بنفس السعر الذي يتم البيع به في معارض أهلاً رمضان.

 

رفع أسعار بعض السلع في منافذ أهلا رمضان

ونفى عادل ناصر، رفع أسعار بعض السلع في منافذ أهلا رمضان؛ مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة، وغدًا سيتم افتتاح 4 معارض أهلا رمضان في الوراق وأوسيم وأطفيح والصف، وستستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان، وقد تستمر بعد ذلك.

وأكد ناصر، أن معرض أهلا رمضان الكائن بشارع الملك فيصل يبيع بأكثر من 3 ملايين جنيه سلع بشكل يومي، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدي بالمعرض يتم بيعها بـ 175 و180 جنيهًا.

اهلا رمضان عادل ناصر اسعار السلع أحمد موسى معرض اهلا رمضان

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