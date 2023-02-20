لا يصح.. شبانة يهاجم محمد الشناوي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي "مُحير للغاية"، مؤكدًا أنه أخطأ في المباراة لكنه تبدو أخطاء واردة، وجميع حراس المرمى في العالم ترتكب نفس الأخطاء.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لست مع من يطالب بالتعاقد مع حارس جديد، أسوة بما حدث مع الحضري عندما تم التعاقد مع نادر السيد، لان شخصية الحضري كانت مختلفة".

وأضاف: "لدي عتاب على محمد الشناوي فيما حدث بعد لقاء الهلال، المفترض أنه قائد الأهلي ولا يجب أن يصدر منه هذه الأمور، ولاحظت أن معظم اللاعبين كانوا في حالة توتر شديد".

وواصل: "الأهلي نادي كبير، ولا أعرف سبب تراجع أداء الفريق أمام الهلال بهذا الشكل، رغم أنه قدم أفضل مستوياته في كأس العالم للأندية، بدلًا من تصدير بعض المبررات الغريبة مثل اللعب عصرًا أو وجود بعض الجمهور".