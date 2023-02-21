عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أصغر سيارة شبابية في مصر بـ 60 ألف جنيه.. و 5 سيارات SUV موديل 2023 باقة «النص مليون»

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سعر أرخص سيارة أوروبية في مصر موديل 2023.. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الأوروبية موديلات 2023، ومنها إصدارات شركة رينو الفرنسية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخيارات، ومنها النسخة سانديرو التي تحتل قائمة ارخص السيارات الأوروبية المقدمة في مصر لعام 2023.

 

بـ 60 ألف جنيه.. أصغر سيارة شبابية في مصر|صور

تعد السيارة دايو ماتيز هي أصغر ما قدمته شركة دايو الكورية الجنوبية للسوق المصري بداية من موديلات 1999، حيث تمتلك تلك النسخة مظهرا خارجيا أنيقا ينتمي لعائلة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب عدة تجهيزات أخرى.

 

استدعاء بعض سيارات كيا سبورتاج في مصر .. اعرف التفاصيل

كشف الوكيل المحلي لشركة كيا في مصر، عن حملة استدعاء لعدد من طرازات النسخة "سبورتاج" والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ، لتشمل هذه الحملة والتي تأتي بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، كلا من موديلات 2014 و 2015.

 

تبدأ من نص مليون.. 5 سيارات SUV موديل 2023 |صور

يضم السوق المصري العديد من طرازات الـ SUV، والتي تتميز بالتصميم الرياضي، حيث تحظى تلك الفئة بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، لما تحتويه من مساحة داخلية رحبة، وارتفاع مناسب، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل سيارة.

 

إيليوس E70 برو "الكهربائية" تستعد للانطلاق في مصر .. تفاصيل

تستعد شركة دونجفينج الصينية لتقديم نسختها الكهربائية الجديدة " إيليوس E70 برو" داخل السوق المصري، وذلك خلال الايام القليلة القادمة تحديدًا يوم الجمعة 24 فبراير 2023، وتعد تلك النسخة هي الاولى من نوعها التي سيتم طرحها محليًا، مع حزمة من التجهيزات ووسائل الرفاهية والتحكم.

 

أرخص سيارة SUV يمكن شراؤها من السعودية .. صور

حتوي السوق السعودي على العديد من طرازات الـ SUV، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تنال تلك الفئة اعجاب الكثير نسبة للعديد من المقاومات، أبرزها المساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

 

جديد من جيب رينيجيد "أبلاند" باللون الأصفر الناصع |صور

اشتهرت شركة جيب بتقديم اصدارت خاصة من وقت إلى اخر، ويبدو أن النسخة رينيجيد هي صاحبة الاختيار في هذا الموضوع، وذلك بعد ان كشفت جيب الامريكية عن فئة جديدة وهي "أبلاند" ضمن طرازات موديل 2023.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة في عيار 21 الآن|كم سجل سعر الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

رعب وهلع.. فيديو مخيف للحظة حدوث الزلزال والسكان يلقون بأنفسهم من النوافذ

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات .. سعر أرخص سيارة زيرو في مصر.. 5 عربات مستعملة تبدأ من 40 ألف جنيه

أخبار السيارات |أرخص تويوتا كورولا 2023 في مصر.. بـ 22 ألف جنيه اشتري فيات ريتمو "هاتشباك"

أخبار السيارات |اشتريها بـ 12 ألف جنيه أرخص سيارة مستعملة .. 5 سيارات سيدان "زيرو" تبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه..مشكلات إطارات السيارة وأسعار إصلاحها

أخبار السيارات |5 سيارات SUV ارتفعت أسعارها في 2023.. تبدأ من 320 ألف جنيه 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

أخبار السيارات|الأسعار الجديدة المشاركة بمبادرة الإحلال .. تعرف علي الوديعة الدولارية لـ نيسان قشقاي 2022

أخبار السيارات|5 موديلات ارتفعت أسعارها خلال نوفمبر..وتويوتا كورولا 2022 بـ 440 ألفا

أخبار السيارات|أرخص 5 موديلات زيرو في مصر.. أنواع ارتفعت أسعارها خلال نوفمبر..ام جي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة MG4

أخبار السيارات |زيادات أسعار سيارات كيا.. باقة 400 ألف جنيه 5 سيارات 2022 بالسوق المصري.. لو هتشتري من السعودية 5 سيارات SUV موديل2023

ترشيحاتنا

بأمر نزاهة.. القبض على مسؤولين في السعودية| تفاصيل

بعد قليل| بدء محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى

أخبار الفن| ظهور شبيهة تارا عماد في مسلسل تياترو.. ورشا مهدي تنضم لمسلسل الكتيبة 101

نشرة المرأة: بدون رجيم.. انسف الكرش بتناول عشبين من خزينة مطبخك في دقائق.. تناول هذا المشروب وتحكم بنسبة السكري بالدم

اليوم.. الحكم علي قاتل زوجته بعد إحالة أوراقه للمفتي

هل الصيام في شعبان له أجر أفضل .. البحوث الإسلامية يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدر مقترح المضيفات التريند.. تصاميم فرعونية لمضيفي مصر للطيران.. شاهد

ينشر لأول مرة.. مقطع مرعب لسفينة تيتانيك عمره 37 عاما

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

فيديو

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ