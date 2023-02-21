أخبار السيارات| أصغر سيارة شبابية في مصر بـ 60 ألف جنيه.. و 5 سيارات SUV موديل 2023 باقة «النص مليون»

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الأوروبية موديلات 2023، ومنها إصدارات شركة رينو الفرنسية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخيارات، ومنها النسخة سانديرو التي تحتل قائمة ارخص السيارات الأوروبية المقدمة في مصر لعام 2023.

تعد السيارة دايو ماتيز هي أصغر ما قدمته شركة دايو الكورية الجنوبية للسوق المصري بداية من موديلات 1999، حيث تمتلك تلك النسخة مظهرا خارجيا أنيقا ينتمي لعائلة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب عدة تجهيزات أخرى.

كشف الوكيل المحلي لشركة كيا في مصر، عن حملة استدعاء لعدد من طرازات النسخة "سبورتاج" والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ، لتشمل هذه الحملة والتي تأتي بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، كلا من موديلات 2014 و 2015.

يضم السوق المصري العديد من طرازات الـ SUV، والتي تتميز بالتصميم الرياضي، حيث تحظى تلك الفئة بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، لما تحتويه من مساحة داخلية رحبة، وارتفاع مناسب، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل سيارة.

تستعد شركة دونجفينج الصينية لتقديم نسختها الكهربائية الجديدة " إيليوس E70 برو" داخل السوق المصري، وذلك خلال الايام القليلة القادمة تحديدًا يوم الجمعة 24 فبراير 2023، وتعد تلك النسخة هي الاولى من نوعها التي سيتم طرحها محليًا، مع حزمة من التجهيزات ووسائل الرفاهية والتحكم.

حتوي السوق السعودي على العديد من طرازات الـ SUV، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تنال تلك الفئة اعجاب الكثير نسبة للعديد من المقاومات، أبرزها المساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

اشتهرت شركة جيب بتقديم اصدارت خاصة من وقت إلى اخر، ويبدو أن النسخة رينيجيد هي صاحبة الاختيار في هذا الموضوع، وذلك بعد ان كشفت جيب الامريكية عن فئة جديدة وهي "أبلاند" ضمن طرازات موديل 2023.