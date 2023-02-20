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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 60 ألف جنيه.. مواصفات أصغر سيارة شبابية في مصر|صور

السيارة دايو ماتيز
السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك"

تعد السيارة دايو ماتيز هي أصغر ما قدمته شركة دايو الكورية الجنوبية للسوق المصري بداية من موديلات 1999، حيث تمتلك تلك النسخة مظهرا خارجيا أنيقا ينتمي لعائلة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب عدة تجهيزات أخرى.

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تجهيزات السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك" 

 السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك" 

تحتوي السيارة دايو ماتيز على العديد من التجهيزات ومنها، قفل مركزي للأبواب "سنتر لوك"، مع إمكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل، عجلة قيادة هاف باور، زجاج أمامي كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، فرش داخلي من القماش، إنذار.

 السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك" 

وصممت السيارة من الداخل بمقصورة داخلية عملية تتسع إلى 5 افراد، مع وجود مساحات تخزين، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 3495 مم للطول الكلي، و 1495 مم للعرض، و 1485 مم للارتفاع، مع عدد 4 ابواب، وماصبيح امامية اقرب للدائرية.

 السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك" 

ويستطيع محرك السيارة دايو ماتيز ضخ قوة قدرها 52 حصانا عند 5900 دورة في الدقيقة، سعة 800 سي سي، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 69 نيوتن/متر عند 4600 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة يدوي مانيوال من 5 سرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومتر في الساعة.

 السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك" 

سعر السيارة دايو ماتيز في مصر 

تبدأ أسعار السيارة دايو ماتيز داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 60 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة وموديل السيارة.

 السيارة دايو ماتيز "اصغر هاتشباك" 
أصغر هاتشباك اصغر هاتشباك دايو ماتيز دايو ماتيز السيارة دايو ماتيز

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