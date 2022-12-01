تبدأ من 15 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من الطرازات التي تناسب مختلف الاذواق، إلى جانب العلامات التجارية والتجهيزات المتنوعة، كما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة داخل المعادلة الشرائية الخاصة بامتلاك سيارة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري باسعار تبدأ من 15 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

1 - فيات 128

تبدأ اسعار السيارة فيات 128 من 15 الف جنيه وحتى 24 الف جنيه، وذاك بحسب الحالة الفنية وتاريخ الاصدار، بينما تعد تلك النسخة واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1100 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات.

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

2 - هيونداي اكسيل

تأتي السيارة هيونداي اكسيل عبر فئتني من التصميم الهيكلي الاول سيدان والاخر هاتشباك، بالاضافة إلى خيارين من نواقل الحركة مانيوال من 5 سرعات واخر أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، بينما زودت السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، أما عن سعر السيارة داخل سوق المستعمل، فهو يتراوح بين 40 الف حتى 60 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

3 - كيا برايد

اشتهرت السيارة كيا برايد بالسوق المصري باسم "العصفورة"، وهي تأتي بتصميم خارجي من فئة السيدان والهاتشباك ايضا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ومانيوال، بينما تتمتع السيارة بمحرك 1300 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، بقوة تصل إلى 85 حصانا، بينما دعمت بجنوط 13 و 14 بوصة، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 45 و 75 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

4 - فيات 132

تكتسب السيارة فيات 132 شعبية كبيرة في عالم سيارات السيدان، حيث تتمتع بمساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع سعة تخزين خلفية مناسبة، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى واجهة أمامية حادة تضم مصابيح دائرية ثنائية الاداء، إلى جانب مصدارم امامية وخلفية معدنية، ومحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يعمل مع ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بينما يتراوح سعر السيارة بين 20 الف جنيه وحتى 25 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

5 - فيات ريجاتا

تبدأ اسعار السيارة فيات ريجاتا في سوق المستعمل من 25 الف جنيه حتى 30 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار، بينما تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، بالاضافة إلى هيكل خارجي من فئة السيدان الشهيرة.