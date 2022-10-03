تبدأ من 120 ألف جنيه.. سعر هيونداي جيتز في سوق المستعمل |صور

حققت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة لاطلاق باقة متنوعة من الاصدارات القوية.

ومن بين الاصدارات المقدمة من هيونداي النسخة "جيتز"، والتي تتصدر سوق السيارات المستعملة في مصر، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الطرازات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

هيونداي جيتز

وتأتي السيارة هيونداي جيتز بابعاد هيكلية بلغت 1.495 مم للارتفاع، مع 1.665 مم للعرض، و 3.825 مم للطول، مع عدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية، بالاضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2.45 متر.

هيونداي جيتز

وتعتمد السيارة هيونداي جيتز على مصابيح أمامية انسابية متوسطة الحجم، وجنوط رياضية تصل إلى 15 بوصة، بالضاافة إلى تجهيزات داخلية ابرزها، عجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي.

هيونداي جيتز

كما تضم ايضا السيارة هيونداي جيتز مرايات كهربائية، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي التحكم، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مع نظام صوتي، وعدد 4 مكبرات وصوتية.

هيونداي جيتز

وتأتي السيارة هيونداي جيتز بمحرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مما يمنحها قوة كبيرة تتمثل في 105 حصانا، مع قدرات فنية تتعلق بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، أو اوتوماتيكي الاداء جر امامي.

هيونداي جيتز

اسعار السيارة هيونداي جيتز في سوق المستعمل

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي جيتز في السوق المصري للسيارات المستعملة من 120 الف جنيه وحتى 170 الف جنيه، وذلك بحسب لحالة العامة للسيارة، وتاريخ اصداراها.