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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4,4 ريختر.. هزة أرضية عميفة تضرب فلسطين ولبنان

زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية

أعلن موقع أمريكي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، أن هناك هزة أرضية بقوة 4,4 درجات ضربت سواحل صيدا جنوب لبنان.

وأفادت المصادر الصحفية، عن وقوع هرة أرضية شعر بها سكان الضفة الغربية في فلسطين ولبنان، حيث كانت بقوة 4,5 درجات ووصل ارتدادها للأراضي الفلسطينية.

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وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة إيران صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الأرضية في جنوب إيران الساعة 05:11 صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وذلك على عمق 10 كم.

ولفت إلى أن الزلزال كان غير محسوس في الإمارات وليس له تأثير على الدولة.

‏وكان المركز الوطني للأرصاد قد قال في وقت سابق، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جنوب ايران، الساعة 10:05 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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