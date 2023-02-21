عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزة أرضية جديدة تضرب الحدود التركية السورية

زلزال
زلزال

أعلن المركز الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 2.5 على مقياس ريختر ضرب الحدود السورية التركية.

ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر انتشار الأمراض المعدية شمال غرب سوريا، عقب الزلزال المدمر.

وقالت كاثرين سمولوود، المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك مخاطر متزايدة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد A والحصبة.

وأشارت إلي أن الصحة العالمية، قدمت الأدوية والإمدادات لتلبية ثلث الاحتياجات الصحية في شمال غرب سوريا على مدى السنوات العديدة الماضية.

الأمراض المعدية هزة أرضية انتشار الامراض الصحة العالمية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات بعوائد أعلى من 25% ..اعرف المفاجأة

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

زلزال جديد يقترب.. عالمان هولندي وتركي يثيران الجدل بكارثة أخرى بهذه المناطق

موضوعات متعلقة

فضيحة.. عضو بالبرلمان الأوروبي يكشف عن ضغوط أمريكية لمواصلة الحرب في أوكرانيا

قرار من روسيا بعد تعليق المشاركة فى معاهدة ستارت النووية

بيان عاجل من روسيا ردا على خطاب بايدن

رئيس صربيا: العالم يستعد لـ الحرب

الرئيس الأوكراني يطلب لقاء نتنياهو.. ماذا يحدث؟

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

قتلي ومصابون في انفجار هائل بمصنع بولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

السعودية تودع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني

ترشيحاتنا

على هامش زيارة رئيس أوزبكستان.. النائب أبو العينين يلتقي وزير السياحة الأوزبكي

كامل الوزير: الرئيس السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات

طلبت شراء 100 مقاتلة حديثة.. هل تستعد إسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

التموين تتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

بسبب دعم الإرهاب.. إيران تفرض عقوبات على المؤسسات الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قائمة جوائز الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مأساة.. كلبان يقتلان رضيعة أسترالية أثناء نومها بجانب والديها

5 خفوا من الإيدز.. ضجة في العالم بعد هزيمة فيروس نقص المناعة

هاني الناظر يكشف عن عصير سحري لبشرة أكثر صحة وأصغر في العمر

فيديو

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

وظائف خالية للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ