هزة أرضية جديدة تضرب الحدود التركية السورية

أعلن المركز الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 2.5 على مقياس ريختر ضرب الحدود السورية التركية.

ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر انتشار الأمراض المعدية شمال غرب سوريا، عقب الزلزال المدمر.

وقالت كاثرين سمولوود، المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك مخاطر متزايدة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد A والحصبة.

وأشارت إلي أن الصحة العالمية، قدمت الأدوية والإمدادات لتلبية ثلث الاحتياجات الصحية في شمال غرب سوريا على مدى السنوات العديدة الماضية.