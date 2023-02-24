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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة 24-2-2023 في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

صدى البلد

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾.. يبحث كثير من المسلمين على مواقيت الصلاة كل يوم، لأن الصلاة على وقتها من أحب وأفضل الأعمال عند الله عز وجل. 

وأصبحنا اليوم الجمعة 23 فبراير 2023 الموافق 4 شعبان 1444، وفي بداية كل يوم يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، ويقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر. 

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:٠٠ ص، ويبقي بين الفجر وقيام الليل 5 ساعات بالتمام، فإن إستطعت أن تصلى قيام الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله  في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٥٠ م

العِشاء ٧:٠٨ م

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مواقيت الصلاة فى الجيزة
الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٢٤ م

المَغرب ٥:٥٠ م

العِشاء ٧:٠٨ م

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 
الفجْر ٥:٠٥ ص

الشروق ٦:٣٣ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:٢٨ م

المَغرب ٥:٥٤ م

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مواقيت الصلاة فى اسوان 
الفجْر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:١٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٢ م

العَصر ٣:٢٠ م

المَغرب ٥:٤٨ م

العِشاء ٧:٠٢ م


مواقيت الصلاة فى الواحات 
الفجْر ٥:٠٩ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

الظُّهْر ١٢:١٨ م

العَصر ٣:٣٤ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٧ م


مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد 
الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

الظُّهْر ١٢:٢٥ م

العَصر ٣:٤٣ م

المَغرب ٦:١١ م

العِشاء ٧:٢٥ م

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد مواقيت الصلاة فى الواحات مواقيت الصلاة في أسوان مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في القاهرة

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