عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. ردده وسترى العجب

الدعاء بإسم الله
الدعاء بإسم الله الأعظم

اسم الله الأعظم .. يأمل الكثير أن يُجيب الله دعاءهم، اختلف العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم  فالبعض ذهب أن اسم الله الأعظم هو «الله»، وقال البعض «الرحمن الرحيم » وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى.

 ومن ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى «الحي» وقال بعضهم «القيوم» وأختلف العلماء حول 14 اسما لله سبحانه وتعالى وفيما يلى نتناولها بالتفصيل .

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

اختلف العلماء في اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولًا، وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "فتح الباري" (11 / 224، 225) وهي:

1- هو

2- الله

3- الرحمن الرحيم

4- الحي القيوم

5- الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم

6- بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام

7- ذو الجلال والإكرام

8- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

9- دعوة ذي النون في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

10- هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم

11- هو مخفي في الأسماء الحسنى

12- كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

كلمتان من قالهما كأنه تصدق بجبل من ذهب .. داوم عليهما

حكم من صلى وفى ثوبه نجاسه ولم يكتشفها إلا بعد الصلاة

الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب 


الدعاء فى الشدائد الذى إذا دعيت به أجاب وإذا سئل به أعطى.  اللهم إنى أسالك بإسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت .

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي  يا قيوم 

اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه .

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار .

هل التسبيحة فى شهر شعبان ورمضان خير من ألف تسبيحة بغيره؟

3 دعوات تمسكوا بها في شهر شعبان.. اغتنموا هذه الأيام قبل رفع الأعمال

اسم الله الأعظم إذا دعا به أجاب


الله عز وجل أخفي الكبائر في سائر الذنوب حتى تبتعد عن الذنوب كلها، وأخفي السبع المثاني في القرآن الكريم، وهذا هو تتبع الصوفية الأبرار، وقال على جمعة، فى تصريحات له، أن الصوفية تحدثوا عن اسم الله الأعظم كما ورد في السنة المشرفة، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى ثمانية أشياء في ثمانية.

 وأوضح، أن الله سبحانه وتعالى أخفي ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لتشجيع المؤمن على قيام العشر الأواخر كلها، وأخفى ساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير، وأخفى ولي الله في الناس حتى تحترم الناس كلهم، وأخفى اسمه الأعظم في سائر أسماءه الحسنى، وورد أن اسم الله الأعظم هو الله، أو الرحمن الرحيم، أو مجموع ما ورد في الفاتحة، والعبرة بقلب وتدبر القارئ، ولابد أن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى حتى يشتمل الذكر على اسم الله الأعظم الذي اخفاه في سائر الأسماء.

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى اسم الله الأعظم الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب إسم الله الأعظم إذا دعا به أجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

الحوقلة بنية استجابة الدعاء والفرج .. حكمها وكم مرة تقال في الليل؟

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 23-2-2023

انشقت الـرض .. ظهور تصدع مفاجئ يقسم القارة الأفريقية نصفين..فيديو

خسائر هائلة في سعر النفط عالميا

بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

قرار عاجل من العراق بشأن إنقاذ عملة الدينار من الانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

إطلالة جريئة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

علاقة مع قطعة خشب .. عندما أحبت فاتن حمامة شماعة ملابس لمدة عام كامل

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ