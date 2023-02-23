4 كلمات يحبهم الله.. داوم عليهم ولن يضرك شيء أبدا

ذكر الله .. يقول الله -عز وجل- في كتابه العزيز: « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا»، [سورة الأحزاب: الآية 41]، وقال أيضًا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، [سورة الأنفال: الآية 45]؛ فذكر الله - عز وجل- سهل ميسر للجميع ومن أفضل الأعمال الصالحة وأجلّها، وكلما ازداد العبد إيمانًا وتعلّقًا بخالقه - جلّ وعلا - كثُر ذكره له وثناؤه عليه.

4 كلمات يحبها الله

1-سبحان الله

2- الحمد لله

3-لا اله الا الله

4- الله أكبر

الباقيات الصالحات

(( سبحان الله.. الحمد لله ..لا إله إلا الله .. الله اكبر ..لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )).

ومن يلازم على ترديد هذه الكلمات لا يمسه الضر أبدًا، فهذه أحب الكلام إلى المولى – عز وجل- كما ورد عن النبى- صلى الله عليه وسلم- هو التلفظ بأربعة أذكار، وهن: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، فالمسلم الصادق سيُكْثِر دون شكٍّ من ترديد هذا الكلام المحبوب إلى الله سبحانه، ولأن هذه الكلمات حبيبة إلى الله فقد عَظَّم جدًّا من أجرها، حتى جعلها بمنزلة نخيل وأشجار تُزْرَع في الجنة لنا.

10 كلمات تبقى للإنسان بعد موته فى قبره

1- سبحان الله

2- الحمد لله

3- لا اله الا الله

4-الله أكبر

5- لا حول ولا قوة إلا بالله

6-إنا لله وإنا اليه راجعون

7- حسبنا الله ونعم الوكيل

8- استغفر الله

9- توكلت على الله

10-اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد

7 مزيا ذهبية لذكر الله

1) زيادة الثقة بالنفس ومزيد من السعادة

2) الأذكار تضاعف أجور الأعمال الصالحة

3) المساعدة على النوم لمن يعاني من اضطرابات النوم

4) التخلص من الخوف والقلق والتوتر

5) تنشيط خلايا الجسم

6) التخلص من هموم الحياة والغم والحزن

7) الفرح برحمة الله تعالى والتفاؤل والاستبشار