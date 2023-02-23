نجوم الغناء يقدمون واجب العزاء فى والدة منظم الحفلات ياسر الحريري

حرص عدد كبير من نجوم الغناء على تقديم واجب العزاء لمنظم الحفلات ياسر الحريري، فى وفاة والدته والتى وافتها المنية أول أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.





وكان من ضمن الحضور كل من محمد حماقي وتامر عاشور وأحمد جمال وهيثم شاكر، وأخرون.

ويستقبل ياسر الحريري العزاء في والدته بمسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني





ياسر الحريري يشيع جنازة والدته

وكان ياسر الحريري قام بتشييع جثمان والدته بعد ظهرأمس الأربعاء بمسجد الصديق، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

آخر حفلات ياسر الحريري

وكان ياسر الحريري نظم عددا من حفلات عيد الحب وكان منها حفل الفنان هاني شاكر فى لبنان وحفلة محمد فؤاد، والتى حضرها عدد كبير من محبي فؤش. حفلات ياسر الحريري فى العملين الجديدة وقدم ياسر الحريري مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية بمدينة العملين الجديدة خلال موسم الصيف الماضي كان أبرزها حفل عمرو دياب ومحمد حماقى وتامر حسني بالإضافة إلى حفل ويجز بمشاركة كل من شركة تذكرتي وD media.