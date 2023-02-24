أخبار التكنولوجيا|ميزة iMessage الجديدة تصل "واتساب".. شاهد تصميم آيفون 15 المنتظر من آبل

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

يعمل واتساب WhatsApp، بنشاط على تطوير ميزة جديدة ومهمة، مشابهة لتلك الميزة التي أضافتها شركة آبل الأمريكية، مؤخرا لتطبيق الرسائل الخاص بأجهزة آيفون iMessage، والمخصصة لـ تعديل الرسائل المرسلة.

للمبتدئين واللاعبين الجدد.. 4 عناصر مهمة في لعبة "فورتنايت" عليك معرفتها

أصبحت فورتنايت Fortnite، أكثر من مجرد لعبة فيديو على الإنترنت، إنها ظاهرة ثقافية تتميز بأسلوب فني فريد ومجموعة كبيرة من العناصر التي يمكن التعرف عليها والتي يمكن للاعبين التعرف عليها في أي سياق.

أظهر استطلاع رأي جديد، أن حوالي 95 % من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، يتلقون يوميا رسائل مزعجة أو غير مرغوب فيها، على كلا من أجهزة أندرويد وآيفون.

سعر Honor Magic5 Lite.. أحدث إصدارات هونر بكاميرا مذهلة وبطارية قوية

سعر ومواصفات جوال Honor Magic 5 Lite.. أحدث موبايلات هونر في الأسواق العالمية، والذي يتميز بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة كبيرة ذات معدل تحديث مرتفع، بالإضافة إلى تصميم رائع وجذاب، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال Honor Magic 5 Lite من هونر.

مع كل تكرار إصدار لهواتف آيفون iPhone، تقوم شركة آبل Apple، بتغيير خيارات الألوان المتاحة وإضافة بعض التغييرات المهمة لتمييز إصداراتها الجديدة عن الجيل السابق.

أطلقت شركة سامسونج Samsung، تحديثات جديدة لمساعدها الذكي بيكسبي Bixby، والتي من شأنها تقديم تحسينات كبيرة في قدرة "بيكسبي" على التعرف على اللغة، بالإضافة إلى الرد على المكالمات نيابة عنهم.

بميزة تصل لأول مرة لأندرويد.. ريلمي تطور هاتفا شبيها بـ iPhone 14 Pro



تعمل شركة ريلمي Realme، باستمرار على تطوير منتجاتها الذكية، وتظهر أحدث التسريبات أن الشركة الصينية تطورا هاتفا ذكيا شبيها بأجهزة آبل آيفون 14.