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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كله باللمس.. آبل تستغني نهائيا عن الأزرار المادية مع iPhone 15

iPhone
iPhone

تشتهر شركة  آبل  Apple الأمريكية بالتكتم والسرية فيما يخص الاختراعات والخصائص الجديدة التي تقدمها في هواتف الآيفون، ولكن بعض التسريبات الجديدة عن iphone 15 تكشف عن شيء جديد لأول مرة تقدمه العلامة التجارية.

وفقا لتقرير "ديلي ميل" البريطانية، أحدث الصور والمعلومات المسربة لجهاز iPhone 15 القادم الذي من المتوقع أن يصدر في النصف الثاني من العام الحالي، غالبا في الخريف القادم ، تظهر بعض التغييرات الرئيسية في التصميم مقارنة مع أجهزة  iPhone 14  الحالية.

iPhone 

يظهر هاتف iPhone 15 الذكي بإطار أنحف من الموديل 14 الحالي، مع نتوءات أكثر سمكًا للكاميرا و حواف أكثر انحناءً  و أزرار جانبية تعمل باللمس مثل شاشة الهاتف وليست أزرار مادية، وبالتالي يتم التحكم فيها عن طريق اللمس بدلاً من الأزرار التقليدية.

يحتوي الهاتف الجديد أيضًا على منفذ شحن USB-C بدلاً من منفذ Lightning ، وذلك ليتماشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي التي أقرها مؤخرا في قطاع الأجهزة الإلكترونية المسموح بها داخل الكتلة الأوروبية.

الصور الجديدة التي تم تسريبها أول من حصل عليها موقع  9to5Mac ، وهي ملفات CAD (صممت بواسطة جرافيك الكمبيوتر) يتم توزيعها على لمصنعي أغلفة  هواتف  iPhone قبل إطلاق الجهاز ليستطيعوا على أساسها تصنيع الأغلفة المناسبة للنسخ الجديدة.

تأتي صور الـ CAD الجرافيك من مصنع خارج الصين وهو أول من يحصل على هذه الملفات وفقا لتقرير 9to5Mac، الذي أكد أنه من الناحية التاريخية، تعد ملفات CAD المرسلة من قبل آبل إلى مصانع جرابات الموبايل دقيقة بنسبة 100% وتتناسب كليا مع الشكل والأبعاد النهائية للجهاز، حيث إن وجود ملفات غير دقيقة سيكون مكلفًا لمصممي الجرابات.

iPhone 

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تُظهر صور الجرافيك على وجه التحديد موديل iPhone 15 Pro ، وهو مجرد واحد من الطرازات المختلفة ضمن سلسلة 15 التي من المتوقع أن تصدرها Apple الخريف المقبل، ومن المرجح أن تأتي الطرز الأخرى في عائلة iPhone 15 -ومنها النسخة  "القياسية" الأرخص من برو مع ميزة الأزرار باللمس أيضا.

وفقًا للتسريب والصور، سيكون iPhone 15 Pro أول هاتف آيفون في التاريخ بدون أزرار فعلية على الإطلاق وكله يعمل باللمس، والبداية كانت من خلال الاستغناء عن الزر الدائري الموجود الموجود أسفل الشاشة الأمامية في هواتف آيفون القديمة المعروف بزر الـ home الذي يصل المستخدم مع الواجهة الرئيسية للهاتف، تخلت Apple عن زر الصفحة الرئيسية مع iPhone X في عام 2017.

سيكون طراز iPhone 15 Pro القادم أول iPhone بدون أزرار مادية على الجوانب، والتي تُستخدم لإيقاف تشغيل الجهاز والتحكم في مستوى الصوت والتقاط في لقطات شاشة وتنشيط خصائص الخادم الصوتي من سيري Siri.

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