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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تلعب مع أصدقائك على آيفون باستخدام Face Time؟

كيف تلعب مع أصدقائك
كيف تلعب مع أصدقائك على آيفون باستخدام Face Time ؟

لم يعد تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime مخصصًا لمكالمات الفيديو فقط، فقد سمحت شركة آبل بتشغيل الألعاب باستخدامه، حيث قامت الشركة بربط SharePlay و FaceTime ومركز الألعاب الخاص بها للسماح بتجربة ألعاب على الهواتف الذكية بشكل سلس. 


ومن خلال ميزة SharePlay على iOS 16 ، يمكن للمستخدمين مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى ومشاركة شاشاتهم مع الآخرين في مكالمة FaceTime في وقت واحد.

 

وبحسب موقع Inverse فإنه قد تم تقديم ميزة SharePlay مع FaceTime من خلال iOS 15 ، ولكن تحديث iOS 16.2 يسمح بدعم SharePlay في Game Center مما يتيح للمستخدمين ممارسة ألعاب متعددة اللاعبين مع الأشخاص الذين يجرون معهم مكالمة عبر FaceTime.

 

كيفية ممارسة الألعاب من خلال SharePlay على مكالمة FaceTime 

 

  • ستحتاج إلى التأكد من أن لديك ملفًا شخصيًا تم إعداده باستخدام Game Center ، للقيام بذلك على هواتف آيفون أو أجهزة آيباد ، تحتاج إلى:
  • انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى Game Center ثم اضغط عليه.
  • سترى ما إذا كان Game Center قيد التشغيل أو الإيقاف ثم  قم بتشغيله ثم تسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو معرف Apple الخاص بك.
  • وبمجرد تسجيل الدخول ، انقر فوق قسم اللقب لإضافة اسم المستخدم الخاص بك والذي سيظهر عندما تلعب الألعاب مع أصدقائك.
  • لإضافة أصدقاء ، انتقل إلى Game Center في إعداداتك وانقر على "الأصدقاء".
  • انقر على "إضافة أصدقاء" ، حيث يمكنك إضافة عناوين البريد الإلكتروني لأصدقائك أو أرقام هواتفهم المرتبطة بملفاتهم الشخصية في Game Center أو يمكنك النقر على زر + لدعوة أصدقائك.
  • بعد إضافة  أصدقائك ، انتقل إلى App Store لتنزيل أي لعبة متعددة اللاعبين إذا لم يكن لديك واحدة مثبتة مسبقًا. لبدء جلسة اللعب الخاصة بك:
  • اتصل بأصدقائك على FaceTime.
    افتح اللعبة.
    انقر على "بدء SharePlay".
    اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتلعب اللعبة.

 

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