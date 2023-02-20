كيف تلعب مع أصدقائك على آيفون باستخدام Face Time ؟

لم يعد تطبيق مكالمات الفيديو الشهير FaceTime مخصصًا لمكالمات الفيديو فقط، فقد سمحت شركة آبل بتشغيل الألعاب باستخدامه، حيث قامت الشركة بربط SharePlay و FaceTime ومركز الألعاب الخاص بها للسماح بتجربة ألعاب على الهواتف الذكية بشكل سلس.



ومن خلال ميزة SharePlay على iOS 16 ، يمكن للمستخدمين مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى ومشاركة شاشاتهم مع الآخرين في مكالمة FaceTime في وقت واحد.

وبحسب موقع Inverse فإنه قد تم تقديم ميزة SharePlay مع FaceTime من خلال iOS 15 ، ولكن تحديث iOS 16.2 يسمح بدعم SharePlay في Game Center مما يتيح للمستخدمين ممارسة ألعاب متعددة اللاعبين مع الأشخاص الذين يجرون معهم مكالمة عبر FaceTime.

كيفية ممارسة الألعاب من خلال SharePlay على مكالمة FaceTime