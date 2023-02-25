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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

ليس الآن.. بايدن
ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه ينوي إعلان ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، لكنه لن يقدم على هذه الخطوة الآن.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن (80 عامًا)، الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، إن "نيتي هي.. لقد كانت من البداية الترشح" لولاية ثانية.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قالت لوكالة "أسوشيتد برس" قبل ساعات من ذلك إن زوجها حسم قرار ترشحه، وكل ما تبقّى هو تحديد متى وأين سيتم الإعلان عن ذلك.

خلُص فحص طبي أجري، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 80 عامًا يتمتع "بصحة جيدة" و"نشاط" و"قادر" على أداء واجباته.
وفي المقابلة مع "إيه بي سي نيوز" سأل المذيع ديفيد ميوير الرئيس الديمقراطي عن التصريح الذي أدلت به زوجته فاكتفى بالرد بمزحة، من دون أن يؤكده أو ينفيه.

لكن بايدن شدّد على أنه ليس في عجلة من أمره لإعلان ترشحه، وقال: "هناك الكثير من الأمور الأخرى التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير قبل أن أبدأ حملة انتخابية لولاية ثانية".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان عمره يؤثر على قراره بالترشح من عدمه، أجاب بايدن: "كلا، لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلّق بعمري، هذا أمر مشروع تمامًا".

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله لهم هو (راقبوني)"، في إشارة على ما يبدو إلى حصيلة النصف الأول من عهده.

وإذا فاز بايدن بولاية ثانية وأكملها سيغادر عندها البيت الأبيض عن عمر يناهز 86 عامًا.

وخلُص فحص طبي أجري، الأسبوع الماضي، إلى أنه يتمتع "بصحة جيدة" و"بالنشاط" و"قادر" على أداء واجباته.

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