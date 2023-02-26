انتقاما لسليماني.. إيران تتجهز عسكريا للثأر من واشنطن وتل أبيب

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن إجراءها تدريبات دفاع جوي في أماكن كثيرة في أنحاء البلاد.

وذكرت الدفاع الإيرانية عبر موقعها الرسمي، أن أنظمة الدفاع الجوي للجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني شاركت في تلك التدريبات العسكرية.

وقال رئيس قوة الفضاء في الحرس الثوري أمير على حاجيزاده، إن إيران مزودة بصواريخ كروز بمدى 1650 كيلومترا وستنتقم لسليماني الذي قتل على يد الجيش الأمريكي

وتم الإبلاغ عن انفجارات متعددة في مدينة كرج الإيرانية يوم الجمعة، حيث قال الجيش إنه يجري تدريبات وتم تفعيل نظام الدفاع الجوي.

وقد قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي بعد قصف صاروخي استهدف موكبه في مطار بغداد.

وأدانت إيران الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعد ذلك الحادث.

كما طالب رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران عباس علي كدخدايي الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم المتهمين باغتيال قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني إلى طهران.

وأوضح كدخدايي أمس السبت، أن الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين باغتيال سليماني، أو تسليمهم لإيران، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973".