صيف في عز الشتا| كتلة هوائية تضرب البلاد اليوم ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس ، إن البلاد تتأثر اليوم البلاد بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس اليوم

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية

مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا ، محذرة مرضى الربو والحساسية من التعرض لها.

شبورة مائية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:-

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 26 13

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 13

وادي النطرون 26 13

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 13

دمياط 24 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 26 12

نخل 23 06

كاترين 20 05

الطور 23 14

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 26 13

مطروح 28 14

السلوم 28 13

سيوة 28 12

رأس غارب 26 14

الغردقة 27 15

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 25 15

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 09

سوهاج 28 10

قنا 29 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

الوادي الجديد 29 09

أبوسمبل 30 13