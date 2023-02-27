عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صيف في عز الشتا| كتلة هوائية تضرب البلاد اليوم ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

رياح مثيرة للرمال
رياح مثيرة للرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة الأنحاء. 

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس ، إن البلاد تتأثر اليوم البلاد بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وهذا موعد انخفاض درجات الحرارة |تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وتؤكد: لاتنخدعوا مازلنا في الشتاء |فيديو

تحذيرات عاجلة من «الزراعة» للفلاحين بعد ارتفاع درجات الحرارة

موجة شديدة الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

أجواء دافئة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم|فيديو

مائل للدفء .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم على القاهرة

حذرت من تخفيف الملابس.. الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بالقاهرة والصعيد

الدفء يقترب .. الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذا الأسبوع

الطقس اليوم

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. 

هيئة الأرصاد الجوية

مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا ، محذرة مرضى الربو والحساسية من التعرض لها.

شبورة مائية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:-

العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
العاصمة الإدارية 26 13
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 25 14
دمنهور 24 13
وادي النطرون 26 13
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 25 14
الزقازيق 26 14
شبين الكوم 26 14
طنطا 25 13
دمياط 24 13
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 14
العريش 24 12
رفح 23 11
رأس سدر 26 12
نخل 23 06
كاترين 20 05
الطور 23 14
طابا 24 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 26 13
مطروح 28 14
السلوم 28 13
سيوة 28 12
رأس غارب 26 14
الغردقة 27 15
سفاجا 27 15
مرسى علم 28 16
شلاتين 29 16
حلايب 24 17
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 25 15
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 26 09
أسيوط 27 09
سوهاج 28 10
قنا 29 10
الأقصر 29 12
أسوان 30 12
الوادي الجديد 29 09
أبوسمبل 30 13

الأرصاد درجات الحرارة الطقس القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وهذا موعد انخفاض درجات الحرارة |تفاصيل

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

موجة ساخنة تجتاح الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة

لا تنخدعوا.. الأرصاد: أجواء دافئة على جميع الأنحاء لنهاية الأسبوع

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وتؤكد: لاتنخدعوا مازلنا في الشتاء |فيديو

موجة شديدة الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم الأحد 26-2-2023

الأرصاد تكشف أحوال الطقس حتى نهاية الأسبوع وتحذر المواطنين من تخفيف الملابس

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

يدفعنا للحرب مع روسيا.. انقسام حاد بالحزب الجمهوري الأمريكي بشأن دعم أوكرانيا

خالد الغندور يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

مفاجأة بداخل اجتماع مجلس ادراه نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

لا أمن بغير موسكو.. السفير الروسي بألمانيا يكشف أسرار العلاقات مع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ