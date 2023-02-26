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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة شديدة الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، لافتا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أطلقت تحذيرا عن طقس الأحد. 

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. فيديو


وأبرز التقرير المصور، أنه تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بما لا يقل عن 5 درجات مئوية، وهذا الأمر يرجع إلى إلى امتداد مرتفع جوى على شمال المملكة العربية السعودية، والذي يعمل على امتداد منخفض البحر الأحمر الذي يمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

ذروة الارتفاع

 

وتابع التقرير المصور المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أن الأرصاد الجوية تتوقع استمرار حالة الطقس المتقلبة والحارة حتى نهاية الأسبوع الحالى، و ذروة الارتفاع في درجات الحرارة من يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير حتى يوم الخميس الموافق 2 مارس.


درجات الحرارة 

 

وذهب التقرير ، إلى بيان الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والتي وصلت ل 22 درجة مئوية نهارًا، و13 درجة ليلًا، و تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و13 درجة ليلًا، وتسجل درجات الحرارة على جنوب سيناء 25 درجة مئوية نهارًا، وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و8 درجات ليلًا، وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 27 درجة مئوية نهارًا، و11 درجة ليلًا.
 

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